CAME: Ventas en comercios por día del padre cayeron 3,6%

Las ventas de los comercios minoristas, medidas en cantidades, por el festejo del Día del Padre cayeron 3,6% respecto a igual fecha del año anterior, y el valor promedio de compra se ubicó en $ 570 , según un sondeo de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

El informe precisó que de los 14 rubros relevados 13 finalizaron la fecha con bajas interanuales, y uno ‘Gastronomía y Restaurantes’ se mantuvo sin cambios frente al año pasado. Las caídas interanuales más fuertes se registraron en los sectores ‘Joyería y Relojería’ (-8 pct); ‘CD y DVD’ (-5,7 pct) y ‘Artículos deportivos y de recreación’ (-5,6 pct).

El presidente de CAME, Fabián Tarrío, sostuvo que "hubo gran diversidad en los resultados", y destacó que "muchos comercios lanzaron promociones muy interesantes para captar público y tuvieron mejores ventas".

La entidad señaló que hubo rebajas de entre 35% y 50% en indumentaria, calzados, vinos, restaurantes, y artículos electrónicos principalmente, o negocios que ofrecían por cada compra sorteos con la posibilidad de ganar pasajes en avión, cupones de descuentos, cenas, y otros regalos.

"Los que no elaboraron estrategias para abaratar precios, se quedaron con pocos clientes. Pero se trata de alternativas que muchas pymes no pudieron ofrecer, y que aun haciéndolas, a menudo no alcanzaron para competir con los grandes firmas que tuvieron acuerdos generosos con los bancos por compras con tarjetas", explicó.

El informe indicó que el ticket promedio de compra este año "se ubicó en $570, un 18,7% por encima del año pasado, pero la inflación anual fue superior, lo que muestra el cuidado del consumo".

Por otra parte, la CAME remarcó que este año "continuaron ganando relevancia las ventas por internet", y puntualizó que, según el análisis de demanda realizado por Focus Market para la entidad, el 15 por ciento de las compras del Día del Padre fueron on line, el 43 por ciento se realizaron en comercios a cielo abierto, el 11 por ciento en supermercados, y el 31 por ciento en shoppings.