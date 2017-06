Larreta en relación a los escraches: "Esto muestra por qué la gente no los votó más"

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, rechazó hoy los escraches de "grupos claramente identificados con el kirchnerismo" que sufrieron el presidente Mauricio Macri, la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal y el ministro de Justicia, Germán Garavano, y sostuvo que este tipo de episodios "muestran porqué la gente nos los votó más y quieren que se vayan".

"Fueron grupos identificados con el kirchnerismo, militantes políticos; que ellos hagan campaña escrachando a la gente muestra claramente porque la gente no los votó más y quiere que se vayan", planteó Rodríguez Larreta.

Añadió que "la gente no quiere más esa Argentina" y recordó que este tipo de hechos fueron vividos por algunos "periodistas en la época kirchnerista, a quienes escrachaban con afiches en la calle y demás". Sin embargo, reflexionó que estos grupos son "cada vez más minoritarios; cada vez más la gente rechaza ese tipo de manera de hacer política que es mandar a escrachar".

Finalmente, insistió en la necesidad de "modernizar el sistema electoral" y se lamentó que en las próximas elecciones no se utilice la boleta electrónica, como se hizo en la última contienda en la ciudad de Buenos Aires.

"No existe que en la Capital, después del indudable éxito que tuvo la urna electrónica, tengamos que volver para atrás al papel porque a nivel nacional no salió la ley", alertó. Para Rodríguez Larreta, la boleta de papel "es una cosa del pasado". "En la elección que fui elegido jefe de gobierno a las 7 y media de la tarde estaba terminado el escrutinio, con el papel estamos hasta las 11 y media de la noche discutiendo 'que sí, que no' y cuando las elecciones son parejas, ni hablar, peor todavía", finalizó.