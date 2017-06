Por problemas en la web, los monotributistas no pueden imprimir facturas

Desde hace varias semanas, las agencias AFIP de todo el país reciben quejas porque no está disponible la funcionalidad que permite obtener el Código de Autorización de Impresión (CAI). Se trata de una constancia que los monotributistas deben presentar en la imprenta al momento de encargar la confección de sus facturas.

“Token vencido” o “Error: No puede ingresar al sistema en este momento. Intente más tarde”, son las leyendas que encuentran los contribuyentes al hacer click en la opción “Generar CAI”.

El trámite solo se puede realizar a través de la web. Por lo tanto, en las agencias AFIP no tienen ninguna solución para ofrecer a quienes concurren esperando resolver el problema, ya que no cuentan con un mecanismo alternativo para genera el CAI. Tampoco es una opción extender la vida útil de las facturas vencidas para sortear la demora en la recomposición del sistema web, dado que no está permitido.

En el mejor de los casos, quienes se presentan en las agencias llegan a hablar con el “Defensor del contribuyente”, que les explica la forma de hacer el reclamo vía web porque no tiene injerencia sobre los sistemas del ente recaudador. “Eso va a una central de defensoría y luego se comunican con usted”, explican.

Lo cierto es que, pese a los reclamos y a la buena voluntad de la división de sistemas de AFIP, el problema persiste. Desde el organismo, reconocieron el inconveniente y aseguraron que están trabajando para resolverlo cuanto antes. Mientras tanto, los monotributistas se las arreglan pidiendo facturas “prestadas” a colegas, a fin de poder seguir cobrando por su trabajo.

Esta situación se da pocos días después del lanzamiento del flamante sitio web dedicado a los monotributistas, donde quienes trabajan por su cuenta pueden realizar de forma ágil una variedad de trámites, la mayoría de los cuales –a diferencia de lo que sucede con el CAI– se encuentran disponibles.