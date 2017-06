Renunciaron dos funcionarios en Cancillería que respondían a Malcorra

El Gobierno nacional aceptó hoy la renuncia de dos altos funcionarios de la Cancillería que respondían a la ex ministra Susana Malcorra.



“Acéptase, a partir del día 12 de junio de 2017, la renuncia del señor Embajador Extraordinario y Plenipotenciario D. Pedro Raúl Villagra Delgado al cargo de Secretario de Relaciones Exteriores del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto”, señala el artículo 1 del decreto 429/2017, publicado en el Boletín Oficial.



Villagra Delgado, diplomático de carrera y ex embajador en Australia durante el kirchnerismo, había sido designado en diciembre pasado como virtual vicecanciller tras la salida Carlos Foradori.



En tanto, el decreto 430/2017 acepta la renuncia “a partir del 30 de junio” de Patricio Benegas, quien hasta el momento se desempeñaba como secretario de Coordinación y Cooperación Internacional. Benegas, ex directivo de la empresa Telecom, llegó a la Cancillería en diciembre de 2015, con la asunción del actual gobierno, como uno de los hombres de máxima confianza de Malcorra.



El cargo que ocupaba Benegas es clave ya que desde allí se definen los movimientos de fondos para las distintas embajadas así como los ascensos, entre otras cosas.