Basavilbaso: "La reforma previsional se puede hacer con mejoras sucesivas"

La reforma previsional, que se está debatiendo en una comisión en el ámbito del Ministerio de Trabajo, donde se plantean los temas a encarar en un futuro proyecto de ley, podría realizarse por tramos.

"No sé si el Congreso tolera una mega reforma o si hay que ir haciendo aproximaciones sucesivas", dijo Emilio Basavilbaso, director Ejecutivo de ANSeS, a un grupo de periodistas al finalizar su exposición en la jornada organizada por Argentina 2030 y el Banco Mundial sobre los desafíos económicos del envejecimiento poblacional en Argentina, en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA.

Dijo que aún no hay un proyecto de ley redactado, pero indicó que "puede ser que lleve mejoras sucesivas", lo que dependerá de que la política vaya logrando el consenso a esos cambios.

"A la Argentina no nos fue bien cuando quisimos refundar. No hay que refundar, sino mejorar lo que hay. Tiene que haber un visión de llegada y un camino hasta ahí. Y en ese camino, ir viendo en qué se va avanzando. No sé si este año habrá algún tramo", agregó.

Entre las reformas, el Gobierno ya dejó trascender la posibilidad de que las personas obtengan una pensión proporcional a sus años de aportes, cuando son menores a los 30 obligatorios; la posibilidad de postergar la edad jubilatoria, y atacar la alta informalidad en el sistema laboral.

En su exposición, Basavilbaso dijo que uno de los desafíos del sistema es "dotarlo de confianza". Y recordó el pilar no contributivo, la pensión universal al adulto mayor, que paga el 80% que paga del haber mínimo.

"Tenemos que pensar si hace falta poner en el medio una opción para que las personas que no llegan a los 30 años de aportes, tengan una jubilación que corresponda a esos años de aporte", dijo.

Y defendió el modelo contributivo: "En Argentina es importante tener un pilar contributivo, porque tenemos un nivel de informalidad laboral altísimo. Un sistema que premie a aquel que hace los aportes, que tiene un trabajo registrado, porque genera un incentivo para que los empresarios y empleados participen del trabajo formal".

Al cierre, Triaca dijo que hay que hacer "más efectivo" al sistema de seguridad social, lo que tiene que ver con debatir las "cuestiones demográficas, de la economía y tecnológicas para cuidar esas conquistas", respecto de la cobertura que alcanza el sistema, que es la más alta de la región, y una prestación mínima acorde.

Y coincidió en que la alta informalidad (que alcanza a 4,5 millones de trabajadores) "es un desafío en el diseño de políticas públicas". Que hay que "atender la paradoja de quienes tomaron decisiones de políticas públicas diferentes entre quienes hicieron aportes a lo largo de su vida y quienes no pudieron". Y recordó que el sistema pasó de contar con 4 a 2 aportantes por beneficiario: "Eso tiene que mirarse en detalle".

Por la mañana, Juan Carlos Paulucci, secretario de Seguridad Social, dijo que el Gobierno no analiza subir la edad jubilatoria, pero consideró que sería positivo impulsar una reforma para que las personas puedan optar por continuar en su puesto de trabajo después de ese plazo.

"Vinculado con el envejecimiento de la población, el trabajador tiene que tener la posibilidad de elegir el momento de jubilarse. Tiene que haber una edad mínima, pero también la posibilidad de seguir trabajando si esa es su voluntad; que el empleador no lo obligue a jubilarse".

Y observó que "hoy las mujeres se jubilan a los 63 años en promedio, esto quiere decir que muchas siguen hasta los 65".