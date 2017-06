Después del vino, los músicos ahora lanzan su aceite de oliva y su aceto

La atracción de los músicos por el vino no es nueva. En Argentina proliferaron en los últimos años varios proyectos, desde el pionero Gustavo Santaolalla, con su bodega Cielo y Tierra, en 2005, hasta otros más nuevos, asociados a una empresa o enólogo, como Felipe Staiti (guitarrista de Los Enanitos Verdes), Pedro Aznar y Ciro Martínez (líder de Ciro y Los Persas y de la ya disuelta Los Piojos). Desde 2016, ingresaron más artistas al mundo de "músicos vitivinícolas", como Juanchi Baleirón, de Los Pericos; Coti Sorokin; Jaime Torres y el guitarrista Rano Sarbach, entre otros.

Pero el maridaje músico/vino parece dar ahora un paso más allá, con el ingreso más de lleno al mundo gourmet, al lanzar etiquetas propias de aceite de oliva y aceto balsámico.

En menos de un mes, saldrán a la venta el aceto "Malbecaster", de Juanchi Baleirón, que el año pasado había lanzado con éxito un vino homónimo, y el aceite de oliva "Distinto Tiempo, un aceite muy suigeneris", de Nito Mestre. Más adelante, llegaría el aceite del Rata Blanca Adrián Barilari, que ahora, por lo pronto, presentará sus vinos Pasión Prohibida y Abuso de Poder. Lo anunciará mañana en un show en Mendoza. Los productos son elaborados por los músicos junto a la acetaia Millán, la aceitera Laur y Bodega Los Toneles, en ese orden, todas firmas del grupo mendocino Millán.

"Con Adrián Barilari nos conocemos hace tiempo, siempre que venía a Mendoza a tocar nos juntábamos a comer con la banda; así conoció los vinos de la bodega Mosquita Muerta, Perro Callejero, Sapo de Otro Pozo y Malcriado; le gustó el vino y los conceptos, sobre todo Perro Callejero y quería tener un vino llamado Mujer Amante. Al final, eligió el nombre Pasión Prohibida para el moscatel rosado y Abuso de Poder para el tinto. Y más adelante saldrá su aceite", cuenta Gabriel Guardia, gerente general de la olivícola Laur.

Luego nació el proyecto de Nito Mestre, casi casualmente. "Para la misma época me avisan que estaba Nito Mestre en Mendoza y me consultan si lo queríamos recibir junto a sus músicos", relata Guardia. Le habían comentado que Mestre era fanático del aceite de oliva, así que le preparó una etiqueta en la imprenta que decía "Rasguña las piedras", como el tema de Sui Generis, banda que Mestre integró junto a Charly García, para obsequiarle una botella. "A Mestre le encantó. Sacó fotos, la subió a las redes y me propuso hacer un aceite.

Trabajamos en la marca, primero pensamos llamarlo "Pequeñas Delicias" (por el tema Pequeñas delicias de la vida conyugal), pero finalmente prefirió "Distinto Tiempo", un tema de él solista, acompañado por "Un aceite muy suigeneris" (único en su tipo), porque es 100% arauco, variedad que sólo existe en la Argentina. Para más adelante, prevemos desarrollar su aceto", dice Guardia. Su plan es exportarlo, por los contactos del músico en América latina y Miami.

Casi también por casualidad surgió el proyecto con Juanchi Baleirón. "Vió la foto que subió Nito con el aceite de regalo y la comentó. Nos contactamos y lo fui a visitar a su casa con nuestro aceto, que es único en el país; concentrado, dulce, para acompañar carnes, quesos y postres. Y le encantó", cuenta.



Juanchi lo bautizó Malbecaster, como a su vino (unión de malbec y stratocaster, modelo de guitarra). "Juanchi es muy exigente y detallista, degustó diversos puntos de añejamiento para elegir el propio. En 30 días sale a la venta. La idea es completar la línea con un aceite más adelante", explica Guardia. "Es el verdadero aceto balsámico; se envejece al menos un año en barrica y luego pasa por fuego lento una semana, lo que le da un sabor único", comenta.

En el mismo lapso saldrían a la venta el aceite de Mestre y los vinos de Barilari, quien lo anunció en Internet y ya tiene varios pedidos de sus fans. "Es un vino con paso por madera, de muy buena calidad pero precio accesible para que puedan acceder sus fans", aclara Guardia.