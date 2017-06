Marijuan pidió indagar a Cristina

El fiscal federal Guillermo Marijuan pidió que la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner sea citada a declarar como imputada por presunto "lavado de dinero" en la causa en la que está detenido hace más de un año el empresario Lázaro Báez.

Marijuan resaltó que el empresario y la ex mandataria fueron "socios" y "amigos" y que durante el gobierno de Néstor Kirchner y los dos sucesivos de ella se gestó una "matriz de corrupción" por los volúmenes de obra pública que le entregaron a Báez, detenido desde abril del año pasado en Ezeiza por lavado de dinero.

El escrito de Marijuan fue presentado luego de que la semana pasada la Sala II de la Cámara Federal señalara la falta de pruebas en la imputación contra la ex presidenta y requiriera al juez y al fiscal que verificaran las pruebas que constan en otras causas, como la de "Hotesur" o "Los Sauces", en donde se investigan pagos por el alquiler de propiedades a la familia Kirchner.

La indagatoria de la ex mandataria había sido solicitada semanas atrás por la Unidad de Información Financiera (UIF), pero el pedido había sido rechazado por el juez federal Sebastián Casanello y luego por la Sala II de la Cámara Federal. "Los nombrados diseñaron un proyecto delictivo a nivel nacional destinado a apropiarse deliberadamente de los fondos atribuidos a la obra pública vial en la referida provincia, para lo cual montaron una estructura de gobierno que fue funcional con las necesidades de la organización", indicó el fiscal.

Y advirtió que puntualmente tuvo como objetivo "enriquecer al empresario Báez con dinero del Estado a través de la adjudicación irregular de obra pública vial y procurarle con ello un lucro indebido, en perjuicio de las arcas del Estado Nacional".