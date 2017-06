Con Miró y Van Gogh, se esperan ventas por u$s 400 millones en el mercado de Londres

Hace un año que las cosas no andan bien en Gran Bretaña: elecciones, brexit, pérdida de valor de la libra esterlina, terrorismo. Pese a ello, el mercado de arte creció en el último año y ahora cierra balance con las ventas del miércoles 21 al martes 27, semana de grandes obras y enormes bases.

Arranca Sotheby’s con un remate de 23 escogidas obras. Mi favorita es el Joan Miró de 1940, de pequeña medida (38x46 cm) y con base secreta. Mi pálpito es que se pagará más de u$s 10 millones y podrá considerarse récord por su tamaño. Hay dos Kandinsky que también serán estrellas: uno figurativo, por el que se espera que se paguen unos u$s 25 millones, y otro abstracto, de 1913, por el que buscarán un total de u$s 35 millones. No entiendo bien por qué en algunas de las obras no consignan sus bases o estimaciones, que tarde o temprano se sabrán.

Hay una importante figura de mujer de Alberto Giacometti, de 130 cm de alto, que rondará los u$s 20 millones. Los autores presentados son aquellos que el mercado reclama, como nuestro Lucio Fontana, siempre presente (recordar la muestra que hay en el Museo Nacional de Buenos Aires). Christie’s sube la apuesta y curiosamente deja pasar una semana para presentar su venta, que será el martes 27. Sólo con cuatro obras piensa superar los u$s 100 millones. Un pequeño Van Gogh, "El Segador" (inspirado en Millet) de 43x24 cm, que hace 20 años se vendió en u$s 3 millones, ahora busca u$s 20 millones. En el mercado, la inflación no es la buscada por nuestro Banco Central. Un Picasso, retrato de María Teresa, una de sus tantas mujeres y amantes, óleo de 81x65 cm, es la obra más cotizada y con una reserva secreta, pero andará en los u$s 40 millones.

Cuando falleció Monet, en Giverny quedaron muchas obras sin terminar o sin firmar que fueron catalogadas luego por la Fundación Wildenstein. Entre las grandes telas hay una de 130x110 cm, que muestra un árbol de su jardín y que se espera llegue a los u$s 20 millones. Grandes expectativas tienen por un paisaje de Egon Schiele, que rara vez se ofertan y esperan superar los u$s 30 millones. Es muy buena la selección de 33 obras ofrecidas.

También en estas semanas se despide el mercado, que se tomará vacaciones en el hemisferio norte con varias ventas de cerámicas de Picasso y obras impresionistas y modernas, y Christie’s realiza una semana de venta Contemporáneo que es novedad en el mercado. Muy buenas han sido las ventas de arte ruso que venían flojas. Han retomado calor y grandes precios. Con su salida de la comunidad europea veremos como "castigan" en impuestos al reino inglés.