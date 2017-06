Por una mayor demanda, el dólar ganó siete centavos y cerró a $ 16,20

Impulsado por el incremento de una demanda genuina, el dólar coqueteó con recuperar el nivel de $ 16 al escalar poco más de diez centavos, hasta $ 15,98, en terreno mayorista. El billete verde acompañó la tendencia: se envalentonó siete centavos y quedó a $ 16,20 para la venta en la plaza porteña.

De todas formas, el ascenso del tipo de cambio no fue acompañado por un monto significativo de negocios, ya que el volumen registrado fue 30% inferior al de la jornada anterior. Ayer se operaron en el spot u$s 355 millones.

Si bien hubo una fuerte demanda, fue la debilidad de la oferta lo que potenció el avance del dólar. "Las liquidaciones de exportadores en niveles reducidos de u$s 80 millones empujaron el cierre casi 11 centavos sobre la previa", resumieron desde Global Agro Broker. En sintonía, Fernando Izzo de ABC Mercado de Cambios expresó por medio de su informe diario que "no son favorables los precios de la soja" a u$s 342, por lo que la exportación cerealera recortó la liquidación: "Vendieron a media mañana, cuando cotizaba el dólar a $ 15,94, y cuando se retiró, la oferta siguió subiendo la divisa, muy demandada por bancos para coberturas de sus negocios".

La tendencia se mantuvo durante toda la rueda; las primeras operaciones se pactaron en torno a los $ 15,89 por unidad, el valor más bajo de la jornada. Gustavo Quintana de PR Corredores de Cambios detalló que los precios se movieron "siempre con tendencia alcista" y que esto "desembocó en una corrección positiva acentuada en la última hora de operaciones".

La solidez de la demanda sirvió para revertir las dos bajas anteriores. "La ausencia de los importantes flujos de ingresos en días anteriores colaboraron para que la demanda de dólares presionara un reacomodamiento de su valor; y otra vez lo pone al filo de los $ 16", señaló Quintana por medio de su comunicado diario. Para el experto, el acercamiento del tipo de cambio nuevamente a niveles de $ 16 era "impensado".

En el mercado de futuros donde operan los bancos, el monto negociado fue de u$s 43 millones, sin que se haya detectado la presencia del Banco Central (BCRA).

En tanto, en Rofex, la cifra operada ascendió a u$s 500 millones, de los cuales la mitad fue pactada en roll-over de junio a $ 16,121 a julio a $ 16,405 con una tasa de 20,74%. El plazo más largo acordado fue diciembre, a $ 17,68, con una tasa implícita de 19,51%.

"Los futuros se negociaron muy demandados y convalidaron toda el alza del spot, con ventas de junio contra compras de julio y agosto", indicaron desde Global Agro Broker. Es que los precios de los plazos a futuro subieron en promedio ocho centavos.