Nunca fue tan esencial mantener la independencia de la Reserva Federal

Esta semana, tal como se esperaba, la Reserva Federal subió las tasas de interés un cuarto de punto porcentual. Lo más probable es que esa medida haya sido equivocada –hay preciadas pequeñas señales de inflación salarial o de precios que sistemáticamente no alcanzaron las expectativas– pero un movimiento de 25 puntos básicos acá o allá probablemente no sea desastroso.

De más interés para el futuro a largo plazo de la Fed es el tema de su liderazgo y su independencia política. Donald Trump, que criticó a la Fed en general y a su presidente Janet Yellen en particular durante la campaña electoral, desde entonces no se definió si aprueba o no el desempeño de la funcionaria. El mandato de Yellen como presidente de la Fed termina a principios del año próximo, y no se sabe si la confirmarán en el cargo.

Si bien Yellen se merece otro mandato, asumiendo que ella quiera, las amenazas a la Fed son mucho más amplias. El banco central sistemáticamente ha recibido críticas en los últimos años, en particular provenientes de los republicanos del Congreso, por su política monetaria ultrablanda. La Casa Blanca debería estar defendiendo la independencia política de la Fed y eliminando cualquier sospecha de que está fijando la política monetaria para ganar favores políticos.

Son pocos los actos buenos en Washington que salen impunes, y el activismo ejemplar de la Fed que le siguió a la crisis financiera global derribó gran parte de la desinformada deshonra a su máximo responsable. Al banco central se lo acusaba ridículamente de arriesgarse a que hubiera hiperinflación a raíz de su programa de flexibilización cuantitativa y por medio de las tasas de interés bajas. Trump se unió a ese coro en el pasado otoño boreal, cuando aseguró que la Fed mantenía reducidas las tasas por razones políticas.

Esas son tonterías. La Fed de Yellen mayormente mantuvo, con toda razón, la filosofía de Ben Bernanke, su predecesor. Estaba preparada para utilizar todas las herramientas a su disposición –incluyendo su balance– para evitar la corrosiva deflación, y para ejercer la cautela en cuanto al endurecimiento. La idea de que está asumiendo riesgos por elegir una política blanda es equivocada. La Fed generó un constante crecimiento y una inflación positiva, aunque demasiado baja.

Tal como sucede, Trump contuvo sus críticas a Yellen desde las elecciones. Quizás se dio cuenta de que las tasas de interés bajas son útiles para su meta de elevar el crecimiento económico, especialmente porque su promesa de estímulo fiscal probablemente no se haga realidad a gran escala en el corto plazo. El presidente debería ir más allá, volviendo a designar a Yellen y dejando en claro que no repetirá sus anteriores críticas a la Fed ni apoyarlas desde el Congreso.

Si bien los presidentes en términos generales eligen altos funcionarios de su propio partido cuando queda vacante el cargo de mayor responsabilidad de la Fed, es habitual que se vuelva a designar a quienes están ocupándolo siempre que sea competente. Paul Volcker inicialmente fue nombrado por Jimmy Carter y luego Ronald Reagan lo mantuvo en el puesto; Alan Greenspan fue elegido por Ronald Reagan y confirmado por Bill Clinton; Ben Bernanke fue designado por George W. Bush y continuó con Barack Obama.

La continua presión política sobre un banco central puede dañar su credibilidad aún cuando sus autoridades no modifiquen sus acciones en respuesta a ella. Es difícil fijar política desapasionadamente siendo conciente de que un cambio demasiado radical podría poner en riesgo la independencia de las instituciones. Trump debería confirmar a Yellen cuando finalice su mandato. Si no lo hace, debería elegir a un economista respetado que apruebe la filosofía que mantuvo la Fed en la última década y tenga intenciones de continuarla.

El presidente Trump debería entonces respetar la independencia de la Fed, evitar criticarla y dejar de alentar a que otros lo hagan. Actuar de otra manera sería poner en peligro la economía de Estados Unidos.