Los aumentos de stock en EE.UU. hicieron caer al petróleo

El petróleo de referencia en EEUU volvió a caer un día después de haber caído más de un 3 por ciento debido a un aumento de la producción en Estados Unidos, que se combina también con un incremento mayor de lo esperado de las reservas de gasolina y otros productos derivados.

El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) bajó 46 centavos, un 1,03% y cerró en u$s 44,27 el barril, por segundo día consecutivo por debajo de la barrera psicológica de los u$s 45 en la Bolsa Mercantil de Nueva York (Nymex).

En tanto, en Londres, el barril Brent del Mar del Norte aumentó 3 centavos, un 0,06%, y terminó en u$s 46,77.

El Departamento de Energía reveló este miércoles que las reservas de crudo bajaron la semana pasada en 1,7 millones de barriles y se situaron en 511,5 millones de barriles, un descenso notablemente menor de lo que esperaban los analistas.

El precio del WTI no estaba por debajo de los u$s 45 desde el 14 de noviembre pasado, cuando terminó con un valor de u$s 43,32 el barril, dos semanas antes de que se anunciara un acuerdo de la OPEP para recortar la producción de crudo.

El último informe mensual de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), que retrasa al menos hasta marzo de 2018 un eventual reequilibrio del mercado, pesó asimismo sobre el precio del crudo.

¿Qué pasó con la soja?

El mercado de granos cerró con aumentos de diversas magnitudes en el Mercado de Chicago.

El precio de la tonelada de soja subió u$s 1,10, un 0,48%, y cerró a u$s 343,46. El avance de los precios fue limitado por pronósticos de lluvia en la región central de Estados Unidos.

En tanto, los pronósticos más recientes estimaron clima cálido y seco durante todo el verano en Europa Occidental, Ucrania y China, regiones claves del cultivo de trigo a nivel global.

El precio de la tonelada de trigo aumentó u$s 3,95, un 2,88%, y terminó a u$s 166,72.

El precio de la tonelada de maíz ascendió 98 centavos, un 0,33%, y concluyó a u$s 149,40.