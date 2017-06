Beatriz Sarlo, sobre Cristina: “Este es su final político, sea o no candidata”

La ensayista Beatriz Sarlo sostuvo que la expresidenta Cristina Kirchner “no es eterna”, por lo que consideró que “sea o no candidata, este es su final político”. También criticó al Gobierno y habló sobre la interna peronista.

“Es una mujer de un egoísmo político que no he conocido nunca antes. Practicó verdaderamente la soledad del poder, estaba sola y no habló con nadie”, señaló, en oposición a Néstor Kirchner, a quien consideró un hombre más inclinado al diálogo.

En cuanto a la hipótesis de que Cristina podría ser candidata para obtener los fueros dijo que, si bien “le conviene bloquear el frente judicial, los fueros no terminan de bloquear un fallo que la considere culpable, sino el Parlamento sería un aguantadero, las cuevas de Alí Babá. Confío en que la Justicia va a encausar a los corrupto”.

Anoche en diálogo con TN, cuestionó además su decisión de desprenderse del Partido Justicialista al decir que “está contradiciendo toda su vocación histórica; esto explica su torpeza política”.

Sarlo también opinó sobre el presidente Mauricio Macri, dijo que en él “hay una mezcla de superficialidad e ignorancia" en sus decisiones y criticó el hecho de que se haya convocado a algunos periodistas de espectáculos antes de reunirse con rectores de las universidades nacionales. "Es el político del futuro pero sin grandes dimensiones”, definió.

En tanto analizó a las principales figuras políticas en la previa a las PASO de las elecciones legislativas que, según ella, actuarán como una primera vuelta. “Hay mucha gente enojada con el Gobierno que puede vengarse”, opinó y explicó que podrían reaccionar votando a Sergio Massa o a Florencio Randazzo.

Al referirse a al ex ministro de Transporte Florencio Randazzo dijo que “no siempre perder una interna hace descarriar el tren de un candidato. Hacer una interna y hacer una elección también ayuda a hacer chapa y pintura”.

Sobre la diputada Elisa Carrió consideró que “las exageración de su discurso y el auto centralismo la están poniendo en un lugar que su figura no merece y que la lleva a una exageración de sus amores y sus odios. Los que decían que sobreactuaba, tenían razón”.

También describió a Daniel Scioli: “Es un hombre de suerte, no tanto de mérito” y se refirió a Martín Lousteau como “un tipo inteligente capaz de algunas movidas de mucha audacia” y opinó que, incluso si perdiera, quedaría bien posicionado. Para Sarlo, el Gobierno se equivocó al no darle la interna.

En cuanto a Sergio Massa dijo que “se equivocó” porque “lo pensaba con poco vuelo, tenía un corte muy municipalista pero creo que o fue aprendiendo o fue descubriendo lo que ya sabía”.

Sobre María Eugenia Vidal opinó que “es sin duda una gobernadora que trabaja, está en el territorio, timbrea como loca” pero cuestionó su obrar para resolver los conflictos sindicales. “Quizás haga falta mayor imaginación política”, agregó.

Finalmente, habló sobre la posibilidad de que Marcelo Tinelli se lance a la política, preguntó: “¿Por qué no?”. Y recordó que otras figuras del espectáculos se han volcado a la política en otros países.