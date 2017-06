Cristina presentó su frente sin el PJ mientras busca debilitar a Randazzo

A las 9.30 vence el plazo para la inscripción de alianzas en la Justicia, una fecha obligatoria en cada proceso electoral que nunca antes despertó tantas pasiones. Con la presentación ayer al mediodía del Frente Unidad Ciudadana (FUC) por parte de Cristina Fernández de Kirchner (réquiem al FpV 2003-2017), sin incluir al PJ bonaerense, todo parecía encaminarse a la consumación de la estrategia K para evitar la interna con Florencio Randazzo a cambio de la entrega del sello justicialista. No obstante, como siempre, el kirchnerismo juega al misterio a último momento y todas las especulaciones quedan abiertas hasta el cierre de listas.

La sucesión de hechos, verificables, comenzó con las dos horas de reunión de la ex Presidenta en su búnker del Instituto Patria con una treintena de intendentes, entre los leales y los no tanto. Por Twitter, órgano de difusión K, Cristina lanzó la nueva alianza integrada por Compromiso Federal, de sus ex rabiosos críticos y hermanos Rodríguez Saá; el Frente Grande de Mario Secco; el sabbatellista Nuevo Encuentro; el Kolina de Alicia Kirchner; y el Partido de la Victoria. Quedó afuera, celebración pírrica de los intendentes, el MILES de Luis D’Elía, algo que se supo antes por la queja pública del ex piquetero también en las redes sociales.

Otro poroto que se anotaron los caciques bonaerenses fue el fin de las siglas FpV. La gran derrota, claro está, fue el regalo al ex ministro del Interior y Transporte de la estructura orgánica. Si esto sigue su curso será un revival de la estrategia de 2005, post-Congreso de "alta peluquería" (copyrigth Aníbal Fernández) cuando Néstor Kirchner promocionó a su esposa con sello propio, recordando que había nacido en La Plata, frente a Hilda "Chiche" Duhalde, candidata oficial del PJ.

Pero el kirchnerismo nunca dio nada gratis. Y Randazzo lo sabe. Por carta (moderno sistema de comunicación entre las partes), dirigida al titular partidario Fernando Espinoza, primero reclamó que de los 9 apoderados del PJ bonaerense y de los 8 integrantes de la Junta Electoral, encabezada por Hugo Curto, se tomen licencia los que formen parte del Frente cristinista. En la tropa ferroviaria temen que con sus obligatorias firmas les compliquen la aprobación de su lista, la que deben presentar el 24.

Por lo pronto, para no darle la totalidad de los minutos de TV y radio que le corresponden al PJ, el kirchnerismo fogonea pre-candidatos en la eventual interna: a Mario Ishii (ex cristinista pero funcional a dicha estrategia por haberse quedado con las ganas en 2011) ya se sumó el partido del ex Secretario de Comercio, Guillermo Moreno.

Horas más tarde, para evitar otra posible jugada por debajo del cinturón, Randazzo volvió a intimar a Espinoza (por carta) para que el PJ se anote en la Justicia como parte de una alianza propia. El matancero convocó a la sede nacional de Matheu a todos los partidos (Intransigente, Frente Sur, Del Trabajo y la Equidad, entre otros) que quieran integrarla. Al cierre de edición, aún Espinoza no le había hecho entrega de la llave del edificio al ex ministro.

Hasta acá los hechos. Ahora las especulaciones. En las puertas del Patria, la intendenta matancera Verónica Magario continuó con su llamado a la unidad (que pretenden que efectivice la propia Cristina Kirchner por teléfono). En el kirchnerismo, mientras ya definieron para el Día de la Bandera el acto de lanzamiento de CFK (¿del espacio o de la candidatura?, es parte del misterio en función de la negociación) será en el club Arsenal de Sarandí. Para entonces confían en doblegar al ex funcionario o en seducir a parte de sus acólitos. Resta ver si alguien volantea primero o si chocan de frente.