El nuevo bono del Tesoro necesitó ayuda del Nación

El Ministerio de Finanzas adjudicó ayer $ 75.000 millones de los nuevos Bonos del Tesoro en pesos a tasa de política monetaria con vencimiento a 2020. El precio de corte fue de $ 1010 por cada $ 1000, lo que representa un rendimiento negativo de 48 puntos básicos de la tasa de política monetaria (25,77%).

El monto total de las órdenes recibidas en la licitación de bonos alcanzó un valor nominal de $ 65.246 millones distribuidas en 823 órdenes de compra. Sin embargo, se tomaron solamente $ 57.255 millones entre los inversores y, para terminar de completar los $ 75.000 millones que había anunciado que colocaría, la cartera dirigida por Luis Caputo decidió adjudicar $ 17.745 millones en forma directa al Banco Nación. "El precio es muy bueno para el inversor. Para Finanzas, es un bono caro. Sorprendió el nivel de oferta, ya que no llegó a los $ 75.000 que querían emitir", comentó un operador.

Consultado por el precio de la emisión, Martín Rochina, operador de Banco Mariva, afirmó: "Creo que el nivel de precio está bien y que podría haber salido un poco más arriba, como esperaba el mercado. Sin embargo, salió a buen precio y logró captar buena cantidad de plata".

Nicolás Chiesa, senior trader de Balanz Capital, argumentó: "Para mí salió muy barato para el inversor. Si venían masivamente los fondos del exterior, el precio subía, ya que las pocas órdenes que vinieron de afuera estaban en precios del $1030 o $ 1040. Si eso pasaba, se arriesgaban a que los bancos y compañías de seguros locales, que eran los más interesados en entrar, se quedaran afuera".

Sucede que, hasta ahora, las compañías de seguros no podían acceder al mercado de pases (que es exclusivo para los bancos) para colocar pesos a la tasa de 25,50% que ofrecen los pases pasivos. En ese marco, las aseguradoras se volcaban masivamente al carry trade con Lebac. Con la llegada de estos bonos, las compañías de seguros pueden invertir su liquidez en moneda local a una tasa cercana a la de política monetaria.

A partir de mañana, estos bonos cotizarán en mercados no regulados y recién la semana que viene –probablemente el miércoles próximo– llegarán al mercado secundario. Para ese momento, los especialistas esperan una suba en el precio, ya que prevén una buena demanda. "Para mí, va a empezar a cotizar más arriba porque salió con mucho premio. Creo que va a haber mucha demanda en $ 1010 y eso va a hacer subir el precio", analizó un operador.

Letes no tan largas

El Ministerio de Finanzas también licitó ayer Letras del Tesoro en dólares (Letes) a 224, 364 y 532 días. Si bien los primeros dos plazos estuvieron sobre ofertados, el último no logró recaudar los u$s 500 millones que se proponía y solo se adjudicaron u$s 428 millones a los instrumentos que vencen el 30 de noviembre de 2018. Alargar plazos no es tan sencillo.

Además de lo que se destinó al plazo más largo, se emitieron u$s 500 millones en Letes a 224 días (con vencimiento el 26 de enero de 2018) y otros u$s 500 millones en las Letes a 364 días (que expiran el 15 de junio de 2018). En total, se recibieron órdenes por u$s 3351 millones, con una clara sobresuscripción en el plazo más próximo, donde la demanda alcanzó los u$s 2362 millones.

De acuerdo al nuevo procedimiento, se adjudicó el total de las órdenes de hasta u$s 50.000. A las ofertas del Tramo General, en cambio, se les aplicó un factor de prorrateo de 18,78% para la Letra a 224 días y 88,71% para la Letra a 364 días. Es decir, que por cada u$s 100 ofertados los inversores recibieron u$s 18,78 y u$s 88,71, respectivamente.