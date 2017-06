Aumenta la exportación de harina de maíz

La Argentina regresó al mercado mundial de harina de maíz después de más de tres años. El mercado se reabrió tras la eliminación del derecho de exportación del 15% para el cereal. Así, el año pasado, las exportaciones de harina de maíz a granel sumaron 12.780 toneladas, mientras que en lo que va de 2017 ya se registraron 7821 toneladas.

Así lo informó el sitio Valor Soja, que consignó que hasta el 2011 la Argentina colocaba más de 15.000 toneladas anuales (que fueron casi 30.000 en 2007) de harina de maíz a granel. La mayor parte se destinaba a Angola (principal comprador mundial del alimento), pero los importadores de esa nación comenzaron a priorizar los más competitivos embarques provenientes de Brasil y Estados Unidos, y la industria argentina no logró encontrar mercados alternativos. Entre los años 2013 y 2015, las ventas externas fueron de apenas 2654 a 625 toneladas.

Este año se registraron envíos de harina de maíz convencional a Angola, Sierra Leona, Zaire, Gambia, Bolivia y Perú, en un rango general de u$s 265 a 365 la tonelada, mientras que los envíos de harina de maíz orgánica, destinados mayormente a los Estados Unidos se declararon entre u$s 595 y u$s 605 por tonelada. En tanto, las ventas externas de harina de maíz envasada continúan siendo marginales: en lo que va de 2017 se registraron envíos, en su mayor parte a naciones limítrofes, por apenas 524 toneladas, mientras que en 2016 se habían declarado 942 toneladas.