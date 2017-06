Dólares dulces: el déficit cambiario por turismo creció 39% interanual en mayo

En mayo, el mes en que el dólar se despertó en un año en el que prácticamente no había dado señales de vida, los ahorristas argentinos mantuvieron firme su costumbre de demandar billetes verdes. En especial, uno de los rubros que más creció fue el de demanda de divisas para turismo, que aumentó 36% interanual el mes pasado. El déficit turístico, mientras tanto, aumentó un poco más debido a que el flujo de ingreso de divisas al país por parte de turistas que llegan del exterior creció sólo 22%.

El mes pasado los argentinos evaluaron que viajar al exterior es, al menos en términos relativos, accesible. Mientras tanto, los turistas extranjeros parecieron coincidir.

"En contraposición, el déficit neto por "Turismo y viajes y pasajes" registró un incremento interanual de 39%, encontrando su explicación en un incremento de los egresos por encima del aumento en los ingresos. En efecto, los egresos brutos totalizaron u$s 1040 millones (suba de 36% interanual), mientras que los ingresos brutos fueron de u$s 153 millones (aumento de 22% interanual)", consignó un reporte del Banco Central (BCRA) publicado ayer.

El déficit acumulado en el año llegó así a los u$s 4003 millones en los primeros cinco meses del año, un avance del 42% con respecto a mismos meses del año pasado.

Minoristas compran dólares

Pero no sólo para viajes demandaron dólares los argentinos. Las compras de billetes también se mantuvieron altas. "En términos brutos, las compras de billetes totalizaron u$s 2358 millones y fueron concretadas por unos 745.000 clientes", registró el BCRA.

Cuando se detallan los datos de quiénes y cuánto compraron, se ve que los que demandan billetes para ahorrar son más que nada minoristas.

"Si se desagrega la información teniendo en cuenta el monto de las compras mensuales por cliente, se observa que el 40% de las compras fueron realizadas por clientes por importes de hasta u$s 10.000 (reducción de cinco puntos porcentuales respecto a abril), el 17% entre u$s 10.000 y u$s 50.000, el 19% entre u$s 50.000 y u$s 500.000, el 6% entre u$s 500.000 y u$s 2 millones, el 3% entre u$s 2 millones y u$s 5 millones y el 14% restante del monto total fue concertado por clientes con compras mensuales superiores a u$s 5 millones, mostrando un aumento de nueve puntos porcentuales en su participación comparado con el mes de abril

Mayoristas hacen carry

El dato más llamativo no fue este mes la compra de billetes, sino la venta, que alcanzó su récord histórico en la serie que lleva el BCRA. Las ventas de billetes a entidades llegó a los u$s 1581 millones en mayo, apenas por encima del récord anterior de diciembre pasado, que llegó a los $ 1531 millones.

A la inversa de lo que se ve en las compras, los mayoristas son los que mandan a la hora de deshacerse de dólares. A pesar del salto de 4,55% que dio el dólar en mayo, las tasas en pesos y las inversiones locales conservaron su atractivo durante el mes pasado.

"En mayo, el 52% de las ventas de billetes se centralizó en clientes por encima a u$s 2 millones", consignó la autoridad monetaria.