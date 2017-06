Massa y Stolbizer formalizaron su alianza en Buenos Aires y hoy cierran en Capital

Sergio Massa conoce al peronismo y sabe que en Buenos Aires, si Cristina Fernández de Kirchner y Florencio Randazzo compiten por separado su frente, 1País, no tiene fácil la elección y bajan sus chances de una banca en el Senado. A Massa lo complica más el ex ministro del Interior que CFK: lo seduce la idea de confrontar con ella y con el macrismo pero con Randazzo pelearía una parte del mismo electorado, los descontentos con la gestión de Cambiemos que no quieren una vuelta al pasado K.

En estos últimos días Massa fracasó en su intento por sumar a Martín Lousteau en Capital y hasta mantuvo charlas con intendentes allegados a Randazzo como Gabriel Katopodis. En San Martín lo minimizaron y aseguraron que Katopodis no dejará el espacio ‘Cumplir’, que no saltará a ‘1 País’ y que está ocupado en las cuestiones de gestión. "Humildemente los invito a participar en 1País para dejar atrás el pasado y realizar sus sueños", había invitado Jorge ‘Huevo’ Ceballos, seguramente candidato a diputado nacional, a través de un comunicado.

Mientras tanto Massa y Margarita Stolbizer presentaron ante la Justicia Electoral su alianza para competir en las primarias legislativas en la Provincia de Buenos Aires, aunque postergaron la inscripción de la coalición en la Ciudad, la que prometieron para hoy al filo del cierre, cerca de las 9.30.

En Buenos Aires irán juntos el Frente Renovador, el GEN y Li bres del Sur que tiene entre sus figuras sobresalientes a Victoria Donda y Ceballos.