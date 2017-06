Una saga de 40 años y miles de millones

Con un presupuesto de apenas u$s 11 millones, el director George Lucas, en ese entonces de 33 años y con sólo dos films menores en su bolsillo, estrenó un miércoles 25 de mayo de 1977 en 32 salas de cine la película "Star Wars", la cual recaudó u$s 1,6 millones en su primer fin de semana. Cuarenta años después, con ocho producciones y más de u$s 7800 millones de ingresos por taquilla en todo el mundo (y casi u$s 20.000 millones de merchansiding), "La Guerra de las Galaxias" es una de las más lucrativas e influyentes marcas cinematográficas de todos los tiempos, sólo por detrás del universo Marvel, que tiene 15 películas hasta el momento (u$s 11.500 millones), y de Harry Potter, que ha estrenado nueve (u$s 8500 millones). Disney, el estudio que le compró a Lucas la franquicia por u$s 4000 millones en 2012, estrenará cuatro cintas más entre 2017 y 2020.