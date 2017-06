Show de Talking Heads en pantalla grande

El documental "Stop Making Sense", que registra un célebre recital de principios de los 80 de la banda neoyorquina será proyectado este sábado a las 19 hs dentro del ciclo de cine del Museo Nacional de Bellas, en el Auditorio de la Asociación Amigos del Museo 8 (Av. Figueroa Alcorta 2280).

Dirigido por el recientemente fallecido director y guionista estadounidense Jonathan Demme, este clásico en su género, considerado uno de los mejores documentales sobre un show de rock, condensa la experiencia musical del grupo liderado por David Byrne durante diciembre de 1983, mientras presentaban su álbum "Speaking in Tongues".

Junto con esta película, también se proyectan este fin de semana "Factory Complex", de IM Heung-soon (viernes 19 hs y domingo 17 hs); "Acha Acha Cucaracha: Cucaño ataca otra vez", de Mario Piazza (viernes a las 21 y domingo a las 19 hs; y "Exhibition on Screen: The Curious World of Hieronymus Bosch", de David Bickerstaff (sábado a las 21 hs). Entradas $ 60. Estudiantes y jubilados gratis, presentando credencial.