Sale a subasta "Arturito" de Star Wars y esperan venderlo en u$s 2 millones

No hay lugar a dudas que el robot R2-D2, o "Arturito", tal como se lo conoció popularmente en Latinoamérica (una adaptación al castellano de como se pronuncian sus siglas en inglés), es uno de los personajes más memorables de universo "Star Wars", y de la historia del cine obviamente, y todos los sucesos que lo rodean son y han sido de gran peso e importancia para los fans.

Ahora, la casa de subastas Profiles In History ha anunciado un próximo evento, donde pondrá a la venta del mejor postor algunos artículos especiales de distintas películas icónicas de la cultura, destacando entre todo el lote un montón de cosas de las películas originales de Star Wars, incluyendo un R2-D2 completo.

Esta sería la primera vez en la historia que se venda una unidad R2-D2 completa, junto con otros artículos, como un Sable Láser original, un casco de Darth Vader, así como armas de guardias imperiales y solados rebeldes. Se ha estimado que solamente el androide amigo de C-3PO ("Citripio") podría rematarse en al menos u$s 2 millones.

La unidad, que saldrá a subasta este 26 y 28 de junio de 2017, mide poco más de un metro y será el primero que pertenezca a un simple mortal (con mucho dinero de sobra) fuera del círculo cercano a George Lucas.

Vale la pena destacar que los artículos vinculados a una de las sagas más exitosas y redituables de la cinematografía son subastados cada tanto ya que convocan a mucha gente interesado en poseer algún "recuerdo" de este pedazo de historia de la cultura "pop".

En 2015 por ejemplo, la tradicional casa Sotheby’s y el portal de ventas online eBay, sacaron a subasta más de 600 objetos relacionados con la saga espacial. Allí, un muñeco de Luke Skywalker se vendió por u$s 18.000, un casco de Darth Vader por unos u$s 2000 y un peluche de Yoda por u$s 100.

Un droide astromecánico

Arturito es un droide astromecánico que según George Lucas "Surgió cuando estábamos doblando ‘American Graffiti’ (1973). Una noche nos quedamos a trabajar hasta tarde y estábamos buscando el Rollo 2, Diálogo 2. De repente alguien gritó ‘R2-D2’.Y tanto a Walter Murch, que estaba mezclando la película, como a mí, nos gustó tanto ese nombre que decidimos quedarnos con él". Durante la filmación de las diferentes películas se usaron modelos radiocontrolados y también modelos controlados por los actores Kenny Baker (fallecido) y Jimmy Vee.

R2-D2 comenzó sus andanzas sirviendo al Rey Veruna, siempre alojado en la Nave Real de Naboo, al igual que otros congéneres con la simple función de reparar cualquier parte de la nave y asistir como navegantes.