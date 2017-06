Te van a matar, Javier

En una de sus últimas columnas en el semanario Riodoce, Javier Valdez escribió un texto que tituló "Te van a matar". Así, seco y directo. Un aviso de antemano, un epitafio anticipado, una alarma encendida. "Cabrón, cuídate. Estos güeyes no tienen madre. Son unos malditos". "Pero él seguía escribiendo críticas y denuncias en sus columnas", sigue el texto. El problema, sin embargo, no era si él se cuidaba, sino las relaciones del poder con el delito organizado, que en México se funden en una misma trama. No se sabe quién es quién. Así que cuidarse nunca es suficiente.

Se lo decían los amigos, los familiares, los compañeros del gremio. Cabrón, cuídate. Estos güeyes no tienen madre. Son unos malditos. Pero él seguía escribiendo críticas y denuncias en su columna, en uno de los diarios de la localidad: apedreando con sus teclas, sus palabras, el ejercicio del poder político, la corrupción, la complicidad entre criminales y servidores públicos, la policía al servicio de la mafia.

Javier era periodista y había fundado en febrero de 2003, junto a otros colegas, el semanario Riodoce. La publicación tiene su base en la ciudad de Culiacán, en el estado de Sinaloa, conocido mundialmente por ser el territorio del cártel que lleva el mismo nombre de ese estado mexicano y que controló durante años el Chapo Guzmán. Escribir allí siempre fue una tarea de riesgo. Y Javier lo sabía.

Hace un mes, el 15 de mayo de 2017, Valdez fue asesinado en plena calle a metros de la redacción. 13 balazos. Su cuerpo, según se vio en las fotos que circularon, quedó tendido en la calle, "con su sombrero negándose a abandonarlo", como describió la imagen el periodista cordobés Dante Leguizamón, que lo conocía hacía tiempo. Fue él quien contó, al día siguiente del asesinato de su amigo mexicano, las dudas, los miedos y las preguntas que Valdez se hacía respecto de su vida y su profesión.

"Ellos (los hijos) me preguntan si yo corro más peligro por los libros publicados, los reportajes. Y de repente se despiertan llorando porque soñaron que algo malo pasó. Yo les digo siempre que todo está bien, que hay riesgos para todos, no solo para mí, pero que tenemos derecho a una sociedad mejor, de leyes, de gobierno, sin impunes, de respeto entre las personas, y que por eso hay que luchar, y una forma de hacerlo es publicarlo, denunciar", fue uno de los intercambios que Valdez tuvo con el periodista cordobés.

Más adelante Leguizamón cuenta que Valdez a veces pensaba en irse de México. Pedir asilo político y mudarse. Irse lejos. Despegarse de su tierra, pero también de sus relatos, de las historias de vida, de cómo el narcotráfico y el crimen organizado destrozan todo.

Protestas en México tras el asesinato de cinco periodistas (Valdez fue el quinto) en lo que va del año

Valdez escribió como nadie el dolor de las personas. Bautizó, por ejemplo, a las Rastreadoras, un grupo de mujeres que buscaban bajo la tierra los restos de sus seres queridos, desaparecidos a manos de las redes delictivas y abandonados por el Estado. Editó varios libros, entre ellos "Miss Narco", que le valió el premio Rodolfo Walsh en 2010; o "Huérfanos del Narco", que mira especialmente el impacto que las redes de narcotráfico tienen en los niños.

Soy el número cinco. Lo dijo para que nadie lo oyera. Su voz baja llevaba los decibeles del cementerio, la tersura de las sombras cuando el día se despide y el sol se cae, ya sin fuerza. Sus amigos se quedaron absortos. No sabían de lo que hablaba, pero se lo imaginaban. Soy el quinto, compadre. Es la neta. Ya mataron a cuatro, de un total de siete. El siguiente soy yo.

Escribir, a veces, es una tarea de riesgo. Contar el mundo es áspero. Además de Javier Valdez, en lo que va de 2017 ya son cinco los periodistas asesinados en México: Cecilio Pineda Brito, Ricardo Monlui, Miroslava Breach, Maximino Rodríguez y Filiberto Álvarez. Hay gente que no puede guardar silencio. Porque lo único que sí depende de uno es publicar. El resto, como la seguridad, le corresponde al poder político.

El Estado mexicano se comprometió a investigar la muerte del periodista. Todavía, según sus propios colegas en el semanario sinaloense, no dieron ningún detalle. Ni una conferencia de prensa. Ni una palabra. El más tremendo de los silencios.

"Una denuncia había puesto en el ojo del huracán a uno de los legisladores. Él se unió a quienes criticaron su poderío y sus lazos con las cumbres del poder político, económico y criminal. Fueron pocos los detractores y casi ninguna pluma, pero no se quedó callado. En el feis publicó una de esas fierezas, de palabras valientes, y le dijeron güey, bájale. Estos cabrones te traen ganas. Te van a matar. Él contestó Ba. No me hacen nada. Me la van a pelar. Pasaron tres horas después de esa publicación en redes sociales cuando lo alcanzaron y le dispararon, de cerca para no fallar", termina la columna de Valdez, en la que habla anticipadamente sobre un asesinato. Casi casi como si estuviera hablando de su propia muerte.

No al silencio: periodistas argentinos y el manifiesto en reclamo por Justicia

Cuatro días después del asesinato de Javier Valdez, más de 500 periodistas, además de sindicatos, medios de comunicación y organizaciones, elaboraron un manifiesto para expresar su repudio al asesinato de los trabajadores de la prensa en México y exigir al Estado mexicano que "haga efectivos los mecanismos de protección para los periodistas y al Estado en su conjunto que investigue, aclare y sancione asesinatos que siguen marcados por la plena impunidad". Dos periodistas de El Cronista apoyaron esa iniciativa.

También se le pidió al presidente Mauricio Macri "que ponga fin a su silencio sobre la tragedia humanitaria que vive México" y que se solidarice con los ciudadanos desaparecidos y sus familiares, víctimas del crimen organizado y de la política de "guerra contra las drogas" que lleva adelante el Gobierno.