Aseguran que, sin estacionalidad, desocupación debería haber sido de 8%

Las cifras de desempleo que difundió hoy el Indec no fueron una buena noticia para el Gobierno: en el primer trimestre, la cantidad de personas que buscaron activamente trabajo pero no lo encontraron alcanzó al 9,2% de la población. Estos números, sin embargo, no se pueden contrastar con los del año pasado, porque corría en el país la emergencia estadística, y recién a partir del segundo trimestre el organismo que conduce Jorge Todesca comenzó a regularizar las publicaciones.

La comparación entre trimestres, en tanto, no es técnicamente correcta, ya que cada momento del año tiene sus características particulares en materia de empleo (llamado "estacionalidad"). Sin embargo, la consultora LCG -fundada por Martín Lousteau, quien renunció cuando asumió como embajadar en Washington-, calculó cuánto debería haber arrojado el indicador en el primer trimestre de este año si se le quita la estacionalidad, para así poder compararla con los últimos datos disponibles (los del 4to trimestre del año pasado). Y los números vuelven a ser malos para la administración que conduce Mauricio Macri: en lugar del 9,2% que midió el Indec, el indicador debería haber dado 8%.

En el análisis de los motivos, la consultora señala que se destruyeron 124.000 empleos durante los primeros tres meses del año, además de que ingresaron 81.000 personas al mercado de trabajo.

En materia de empleo registrado, el Ministerio de Trabajo reveló, en base al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), que en los primeros tres meses se destruyeron 18.000 puestos laborales en relación de dependencia.

El mercado, en tanto, esperaba un indicador más alentador. Según la mediana de respuestas de los economistas, centros de estudios y consultoras que participan en la Encuesta de Expectativas Macroeconómicas que El Cronista realiza todos los meses, los analistas esperaban una desocupación de 8,3% para el primer trimestre del año.