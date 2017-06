El volumen operado en el mercado de cambios marcó otro récord

El volumen operado en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) totalizó u$s 42.128 millones lo que representó un nuevo máximo en la historia y registró un incremento de 27% en términos interanuales.

El monto operado significó un equivalente a unos u$s 2.000 millones en promedio diario según se detalló en el Informe de Balance Cambiario de mayo.

Además, se detalló que las operaciones de la cuenta corriente del balance cambiario resultaron deficitarias en u$s 961 millones, como consecuencia de los egresos netos por las cuentas “Ingreso primario” y “Servicios” por u$s 1.095 millones y u$s 762 millones, respectivamente.

Por otra parte, la cuenta capital y financiera cambiaria del sector público y BCRA resultó en un superávit de u$s 172 millones. Dentro de las operaciones que explicaron este superávit, se destacaron los ingresos de moneda extranjera del Tesoro Nacional por colocaciones de LETES, del BONAR 2037 y 2025 nominados en dólares, por un total de u$s 2.800 millones, que fueron parcialmente compensados por el pago de LETES por u$s 1.598 millones y las cancelaciones de deuda con organismos internacionales por u$s 1.074 millones, básicamente vinculadas al acuerdo con el Club de París.