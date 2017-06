Cómo impactará la suba de la tasa la Fed en la economía Argentina

Si bien muchos especialistas descontaban el incremento de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal (Fed) de los Estados Unidos, el anuncio oficial de la decisión por parte de la entidad estadounidense generó un llamado de atención a media tarde en inversores y analistas del mercado local.

“En líneas generales, un aumento de la tasa de interés en los Estados Unidos genera un encarecimiento del costo de financiamiento de los países emergentes principalmente. Argentina, sería damnificado en este sentido”, explicó Diego Martínez Burzaco, director de MB Inversiones, en diálogo con Cronista.com.

Martínez Burzaco destacó sin embargo que “de todas maneras, con los últimos ajustes de la tasa de interés de la Fed, que es la de más corto plazo, no se observó una suba significativa de las tasas de interés de largo plazo en los bonos del Tesoro estadounidense y, por ende, ese mayor costo de corto plazo no se trasladó al financiamiento de países como Argentina aún”.

“De hecho, el mercado apuesta a que la Fed encuentre límites a su política de normalización de tasas pronto y es por eso que no convalida subas de tasas para instrumentos de largo plazo. Por el momento, mientras se mantenga esta situación, el impacto es neutro para los planes de financiamiento de Argentina”, añadió.

Además, el analista apuntó que “se espera otra suba de un cuarto punto porcentual adicional para fin de este año”.

En discrepancia, Maximiliano Asurey, licenciado en economía empresarial, sostuvo que "la suba de tasas impuesta por la Fed aumenta directamente la deuda argentina, justamente cuando el país y las provincias volvieron al mercado de capitales".

"También, lógicamente, aumentará el costo futuro de financiamiento en dólares, tanto público como privado", agregó, pero al mismo tiempo que señaló que "no es un dato positivo", remarcó también que "desde ya no parece ser un problema serio ni crucial" porque "no trae riesgo, aunque exige más disciplina".

"Las cuestiones más importantes parecen pasar por solucionar problemas fronteras adentro en materia de déficit fiscal y la estrepitosa caída del consumo, y como responden los diferentes actores en este año electoral", añadió.

Otro analista consultado coincidió en que la suba de la Fed ya estaba “descontada” por el mercado. “Es decir, los bonos ya lo tenían incorporado en el precio este incremento, con lo cual la medida no sorprendió a nadie”, remarcó.

Por último, estimó que tampoco cree que cambie el mercado de colocaciones del exterior con esta nueva suba de tasas de interés. “Hay abundancia de dólares en los mercados buscando tasas atractivas”, agregó.