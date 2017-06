Vidal: "Estoy habituada a que el kirchnerismo haga campaña mintiendo"

La gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, reclamó a la ex presidenta Cristina Fernández que "deje a los chicos afuera de la metodología" de estar "mintiendo en campaña", al negar que se vaya a suspender el envío de alimentos en los comedores escolares por el paro docente.

La mandataria provincial lamentó el paro número 17 que realizan hoy los sindicatos docentes en reclamo de mejoras salariales, pero afirmó que su gobierno "seguirá apostando al diálogo", y anunció que se reunirá con sus ministros para hacer una "próxima convocatoria" a los gremios.

Luego de que la ex jefa de Estado escribiera en su cuenta de Twitter que "no se atienden a los comedores escolares" durante el paro docente, Vidal, en conferencia de prensa, enfatizó: "Quiero decirle a Cristina Fernández de Kirchner que sabemos y estamos habituados a que el kirchnerismo haga campaña mintiendo. Le pediría que a los chicos los dejemos afuera de esta metodología. Van a seguir comiendo haya paro o no haya paro"

El recorte a los comedores como castigo.

No se si se entiende: A LOS COMEDORES ESCOLARES. https://t.co/hDYYHXvBo0 — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) 14 de junio de 2017

Encuentro en Chapadmalal para definir el armado de las listas

María Eugenia Vidal, y parte de su gabinete de ministros se reunirá el lunes y martes próximo en el complejo turístico de Chapadmalal, en Mar del Plata, para terminar con el armado de las listas con las que Cambiemos competirá en el distrito de cara a las PASO del 13 de agosto.

Voceros gubernamentales confirmaron que allí se definirán los nombres de quienes integrarán las nóminas de precandidatos a diputados y senadores nacionales por el oficialismo, como así también las de legisladores provinciales.

Además, las fuentes adelantaron que, tras estas definiciones, el viernes 23, presentarán las listas al gobierno nacional, un día antes de que venza el plazo para la oficialización de las precandidaturas de cara a las primarias que definirán las postulaciones para las próximas legislativas.

En tanto, previamente, el frente Cambiemos, al igual que los demás espacios políticos que participarán de la contienda electoral, deberán inscribir formalmente al frente electoral en el distrito antes de mañana a las 9:30, cuando vencerá el plazo establecido por la justicia federal con competencia electoral en la provincia. Así lo resolvió el juez federal con competencia electoral Juan Manuel Culotta, quien fijó el último plazo para la inscripción de alianzas para la competencia en el orden nacional en el jueves a las 9:30.