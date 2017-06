Lousteau ratificó que no hará alianza con Massa: “Somos espacios distintos”

El dirigente de Eco Martín Lousteau descartó hoy una alianza con el diputado Sergio Massa de cara a las legislativas de octubre próximo, al señalar que son “espacios distintos”, y apuntó con cuestionamientos al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y a la diputada Elisa Carrió.



“Tengo respeto por Sergio (Massa), tiene una trayectoria, ha sido candidato a presidente, es candidato en la provincia de Buenos Aires, y tengo afinidad con Margarita (Stolbizer), pero somos espacios distintos, lo he dicho. Vamos a seguir en el mismo lugar. Puedo hablar con todos pero somos espacios distintos”, se distanció el ex embajador ante Estados Unidos.



En diálogo con la radio Metro, Lousteau apuntó también contra Rodríguez Larreta, al diferenciar la situación de la Nación con la de la Capital Federal: “En la Nación hay una herencia complicada de larga data, y la Ciudad es la más rica de todo el país, con el presupuesto más alto de toda su historia y de hecho gobierno casi la misma persona, que fue jefe de Gabinete ocho años y ahora jefe de Gobierno”.



“Reconocemos que hay cosas que se hacen bien, pero Rodríguez Larreta tiene dos veces y medio más presupuesto por persona que en 2001, y no creo que la ciudad este dos veces y medio mejor en salud, educación, transporte, seguridad”, sostuvo.



Se refirió también a Carrió: “Quiero ver si la publicidad oficial le molesta igual, si la corrupción le molesta de la misma manera. Ella es la cara en la elección del gobierno de Rodríguez Larreta, que fue gerente de ANSES con (Carlos) Menem, fue PAMI con la Alianza y fue Instituto de Previsión Social con (Carlos) Ruckauf”, recordó.



En ese contexto, enfatizó: “Yo no soy PRO, en la ciudad gobierna el PRO, nuestro espacio no es PRO, y en la Nación hay una coalición, con un conjunto muy grande que trata de aportar ahí. No soy ni Frente para la Victoria, ni soy PRO, me considero socialdemócrata”, se definió.



“Esto (que viene) es una elección legislativa, lo que se juega es cómo aportamos para que los desafíos que existen a nivel país se puedan abordar de una manera más inteligente y, en la ciudad, se juega cómo evitamos, después de 10 años de la misma administración, prácticas poco transparentes‘” explicó.



Sobre su rol como embajador en Estados Unidos desde que asumió el presidente Mauricio Macri hasta abril pasado, aseguró que hizo “la tarea que se encomendó. Uno es embajador de un país, y cuando se me ofreció el cargo, aclaré con el presidente que iba a volver a competir en el país”.