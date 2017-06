Cambiemos no pudo aprobar por ley guardias mínimas en paros de transporte

El interbloque oficialista quedó muy lejos ayer en su intento de conseguir quórum y abrir una sesión especial para debatir en la Cámara de Diputados la declaración del transporte como servicio público esencial. Una ley de ese tipo obligaría a los gremios del transporte a disponer de guardias mínimas durante medidas de fuerza como la que en los últimos diez días atravesó el sector en la ciudad de Córdoba.

Por el intento, encabezado por el jefe del interbloque Cambiemos, el cordobés Mario Negri, la CGT cuestionó ayer en duros términos al Gobierno. "Constituye un nuevo avance contra la legislación laboral, tomándola como elemento comodín ante la inoperancia gubernamental para solucionar los conflictos de trabajo", consideró la central obrera, que evaluó que así quedó demostrada "una vez más la existencia de un ataque a los derechos de los trabajadores". "El Poder Ejecutivo Nacional sigue el derrotero de querer imponer una precarización laboral", remarcó la CGT en un comunicado.

El intento fallido de sesión apenas contó con 80 diputados a la hora de conseguir el quórum, para lo que hacen falta 127 legisladores. Además de los legisladores oficialistas, se sentaron en sus bancas casi todos los diputados nacionales por Córdoba, sin distinción partidaria. Los cordobeses acataron así la orden del gobernador Juan Schiaretti de avanzar con la resolución del conflicto a través de una ley. La única mediterránea ausente fue Gabriela Estévez, del PJ-Frente para la Victoria (PJ-FpV).

De hecho, ninguno de los diputados kirchneristas colaboró con el intento de sesionar. Tampoco el bloque Justicialista. El massismo se mostró dividido. De ese bloque, adonde confluyen los intereses de Sergio Massa con los del ex gobernador cordobés José Manuel De la Sota, se sentaron para dar quórum Juan Brügge, Adriana Nazario, Blanca Rossi, María Eugenia Brezzo y Agustín Calleri.

Entre quienes se sentaron en sus bancas llamó la atención la presencia de Andrés Guzmán, del Movimiento Evita. Ese bloque rechazó oficialmente el proyecto de ley. "Somos claros y actuamos en consecuencia: no vamos a dar quórum ni acompañaríamos el intento del oficialismo de cercenar el derecho a la protesta de los trabajadores del transporte público", aseguró la bancada en un comunicado. Guzmán, intentaron explicar después fuentes del bloque, "hace tiempo que se corta solo".

También participaron del intento de sesión estuvieron los monobloquistas Ramón Bernabey y Juan Manuel Pereyra, los misioneros Jorge Franco y Silvia Risko, y el salteño Alfredo Olmedo.

"Aunque no tengamos número hoy, vamos a insistir en una nueva sesión", aseguró Negri al ver que no conseguiría abrir formalmente el debate. Según el cordobés, "el principio de huelga no está en juego" con el proyecto que pretendía aprobar.

Los dos proyectos que quiso debatir Cambiemos apuntaban a modificar el artículo 24 de la Ley 25.877 de Ordenamiento del Régimen Laboral, para que los sindicatos que decidan medidas de acción directa deban prestar servicios mínimos. Una regulación que, para el transporte público, no existe en ningún otro país.