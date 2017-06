El Gobierno licita bono por $ 75.000 millones y letes por u$s 1500 millones

El Gobierno dispuso la emisión de un bono por $ 75 mil millones y de tres letras (Letes) por u$s 1500 millones, a través de la resolución 90, que publicó ayer en el Boletín Oficial.

Con la firma del ministro de Finanzas, Luis Caputo, la resolución indicó que el bono bajo ley argentina se emitirá a tres años a una tasa vinculada con la política monetaria del Banco Central. Se emitirá el 21 de junio y amortizará a su vencimiento, en 2020.

El título pagará intereses trimestralmente tomando como referencia el promedio aritmético simple de la tasa de interés determinada por la autoridad monetaria semanalmente, que es la tasa de interés central del "corredor" de pases en pesos a siete días de plazo.

En cuanto a la licitación de Letes, cada título se emitirá por u$s 500 millones, y sus vencimientos operarán a los 224 días (al 16 de enero de 2018); 364 (el 15 de junio) y 532 días (el 30 de noviembre), respectivamente. La emisión se realizará el 16 de junio próximo.

Según el llamado a licitación, la recepción de ofertas comenzó ayer y terminará hoy, a las 15. La suscripción podrá hacerse en pesos y dólares, al tipo de cambio correspondiente a la Comunicación "A" 3500 del 13 de junio de 2017.

Para los bonos del Tesoro, la licitación se hará mediante indicación de precio, en la cual habrá un tramo competitivo y un tramo no competitivo.

La licitación de Letes se realizará por adhesión, es decir que deberán indicarse únicamente las cantidades que se desean suscribir expresadas en valor nominal.

Para las letras a 224 días, el precio de suscripción será de u$s 982,81 por cada u$s 1000 de valor nominal, lo cual representa una tasa nominal anual de 2,85%. Para las letras a 364 días, el precio será de u$s 970,01 por cada u$s 1000, lo cual representa una tasa de 3,10%. Para las letras a 532 días, el precio será de u$s 952,78, una tasa nominal anual de 3,40%.

La colocación de estas Letras se adjudicará primero a las órdenes minoristas por hasta u$s 50.000.

La publicación en el Boletín Oficial coincidió con la visita de la misión del Fondo Monetario Internacional (FMI). La delegación se reunió ayer con Caputo para recolectar información para luego encarar la revisión del Artículo IV.

Allí Caputo aseguró que la Argentina asumirá sus compromisos de deuda en 2017 sin sobresaltos y precisó que a la fecha ya se ejecutó el 65% del programa financiero.

Según trascendió, el ministro también transmitió a los técnicos que la suba de la tasa de interés en los Estados Unidos no afectará las necesidades financieras argentinas. Y que el spread que paga Argentina está a su nivel mínimo de los últimos diez años.

Y adelantó que el país volverá al mercado internacional posiblemente con un bono en dólares este mes y otro en pesos en el segundo semestre de este año que se complementará con otro en euros. Quedan aún unos u$s 2500 millones restantes para completar los u$s 10.000 millones que se buscarán este año en los mercados internacionales según el programa financiero.