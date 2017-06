Ni Lebron, ni Curry: en la NBA quien vende más zapatillas es Michael Jordan

Desde que Nike comenzó la comercialización de las zapatillas Air Jordan en sociedad con el mejor basquetbolista de la historia, no han parado de ganar dinero. Según un estudio publicado por el especialista Kurt Badenhausen para la revista Forbes, Jordan ganó el último año u$s 110 millones solamente gracias a este producto.

Lo increíble del tema además es que la suma de las cantidades que recibieron por la comercialización de sus zapatillas, en mismo período de tiempo, las principales figuras de la NBA actual, LeBron James, Kevin Durant, Kobe Bryant, James Harden y Stephen Curry, no llega a la cifra que consiguió el ahora propietario de los Charlotte Hornets.

Las ventas de la Air Jordan XXXI no han sido las mejores, pero el negocio "retro" sigue siendo fuerte, y los ingresos fueron un 18% más que en los 12 meses anteriores. Y su patrimonio neto es de u$s 1300 millones.

Lo sigue en la lista Lebron James. El acuerdo entre "King James" y Nike es vitalicio (ganará u$s 1000 millones). Lebron vende más zapatillas que cualquier otro jugador activo de la NBA, generando u$s 32 millones durante el año fiscal.

En el tercer puesto aparece Kevin Durant. También con Nike, el base de los Golden State Warriors facturó u$s 25 millones. Durant, al igual que Lebron firmó un supercontrato con Nike en 2014 de 10 años por valor de hasta u$s 300 millones. Pese a que sus dos últimos modelos no han tenido el ritmo esperado, Durant sigue siendo un referente en esta marca.

El cuarto lugar es para Kobe Bryant. Kobe tiene el mismo trato de Jordan desde que se retiró. Sin embargo, sus ingresos son mucho menores, con solamente u$s 16 millones. Ni siquiera con las Kobe AD que salieron en noviembre ni las Kobe AD NXT que llegó a las tiendas en abril pudo levantar. Sin embargo, Bryant es muy popular en China, donde su calzado sigue siendo un producto de lujo, y esto le remonta los ingresos.

James Harden es el quinto del listado.

El primer jugador Adidas ha facturado u$s 12 millones. Adidas tuvo que pagar en exceso en los últimos años para atraer a los mejores talentos de la NBA y firmaron su primer gran contrato con el base de Houston Rockets, u$s 200 millones en agosto de 2015. Las Harden 1, salieron en octubre con un un ritmo positivo para la marca alemana.

Abajo del Top 5 se ubican Stephen Curry (12 millones, Under Armour); Derrick Rose (11 millones, Adidas); Damian Lillard (10 millones, Adidas); Dwayne Wade (8 millones, Li-Ning); Kyrie Irving (8 millones, Nike); Paul George ( 5,5 millones, Nike), y Carmelo Anthony y Russell Westbrook (5 millones cada uno, Jordan)

El relevamiento también menciona a un jugador que crece cada vez más: Giannis Antetoukoumpo "The Greek Freak". Con un contrato de u$s 100 millones con Milwaukee Bucks por cuatro años, es para muchos el más codiciado en el mercado de las zapatillas. Se estima que podría ganar con Nike entre 8 y 10 millones sólo en zapatillas a partir del próximo año.