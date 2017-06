El 77% de los CEOs locales cree que la economía crecerá en los próximos 12 meses

Los números de una economía con pocas señales de repunte no afectan la visión optimista que los CEOs argentinos tiene sobre el futuro. El 77% de los directivos cree que la economía local crecerá en los próximos 12 meses. Es más: un 39% se manifestó "muy confiado". Los datos corresponden a la última edición de la encuesta Global CEO Outlook, elaborada por la consultora KPMG en varios países del mundo y donde por primera vez participaron directivos de la Argentina.

En la muestra hubo 31 CEOs del mercado local que, en general, se manifestaron optimistas sobre la economía mundial, del país y de su empresa. Afirmaron que el crecimiento de sus organizaciones vendrá desde el propio negocio y que la expansión en mercado externos se concentrará en la región americana.

"Se incluyó a la Argentina en la muestra este año porque queríamos que se le diera la relevancia que el país está empezando a adquirir. También el país es mucho más atractivo de lo que fue en el pasado. Hubo interés de los dos lados", explicó Ricardo De Lellis, socio director Ejecutivo de KPMG en la Argentina. "La mayoría de los economistas, organismos y organizaciones están viendo una Argentina creciendo 2,5% este año y 3% el año que viene. Cuando hablamos de crecimiento, en ningún caso este Gobierno está previendo crecer a tasa chinas. Es razonable olvidarse un poco de las cuestiones electorales y hacer una economía más previsible que crezca en forma sana y sustentable", agregó.

Las perspectivas de la economía local para los próximos tres años también son buenas: el 74% de los directivos confía en que crecerá y un 55% se manifestó "muy confiado". Además, la mayoría cree que la incertidumbre en el plano internacional no afectará a sus negocios y que la economía de los Estados Unidos también irá en alza. Consultados sobre los negocios de su propia empresa, el 77% tiene expectativas positivas; pero el 71% afirma que el número de empleados crecerá menos del 5%.

Los principales objetivos de las inversiones de los CEOs argentinos están centrados en estar más cerca del cliente (57%), aumentar ganancias (43%) y mejorar la productividad (40%). Ocho de cada 10 sostuvieron que crecerán desde el propio negocio y la mayoría cree que no es prioritario expandirse en nuevos mercados."En el pasado, tenemos muy pocas empresas con expansión en mercados internacionales. No por falta de capacidad sino porque no hay un sistema financiero ni un mercado de capitales que no lo haya permitido. Cuando uno compara la cantidad de multilatinas que hay en Chile y en la Argentina se explica por la profundidad de los mercados de capitales de ambos países. Tiene que ver con todos los pecados del pasado, que se remontan más allá de la última década", indicó De Lellis.

Con todo, una de las principales preocupaciones es la "disrupción tecnológica": el 81% está preocupado porque su organización no está preparada. Además, el 65% admitió no contar con la seguridad necesaria para evitar posibles robos de datos de sus clientes

Como principales desafíos, los CEOs locales señalaron el crecimiento en el mercado local (26%) y la transición hacia el sistema de ventas digitales (19%). El 71% de los directivos argentinos coincide en que sus organizaciones no están siendo disruptivas de los modelos de negocios de su industria.

Y el 94% dijo que en tres años su empresa será la misma que es hoy, es decir no advierten cambios.