Las asociaciones de bancos reclaman por el avance de los préstamos online

Los banqueros miran con recelo a las empresas tecnológicas (fintech) que ofrecen préstamos online. La Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), que nuclea a las entidades de capital extranjero, ya manifestó su preocupación ante el presidente del Banco Central (BCRA), Federico Sturzenegger. Por su parte, la Asociación de Bancos Privados de Capital Argentino (Adeba) hará lo propio este viernes, cuando se reúna con la cúpula del ente monetario.

Los dirigentes del sector bancario entienden que las nuevas fintech dedicadas a los préstamos representan una suerte de competencia desleal, ya que no están obligadas a ajustarse a las normativas del BCRA. "Se dedican a prestar plata pero eligen a qué norma se atienen según lo que les conviene", se quejan los hombres de la City.

El malestar surge luego del lanzamiento de Mercado Crédito, la herramienta de financiamiento creada por Mercado Libre. Sin embargo, desde la nueva plataforma explican que no se rigen por la normativa bancaria porque no realizan intermediación financiera, ya que no toman depósitos sino que prestan con fondos propios.

El presidente de Adeba, Jorge Pablo Brito (de Banco Macro) confirmó que este viernes se reunirán con el BCRA y que este reclamo será parte de la agenda que esperan plantearle a las autoridades. "A los bancos se nos exige pedir muchísimos papeles y datos a quien quiere aplicar a un préstamo y estas nuevas plataformas dan préstamos en forma totalmente online, con mínimos requisitos. Lo que nosotros queremos es que nos quiten algunas de las actuales regulaciones para poder prestarle a quien querramos, según nuestro propio análisis. Eso sería emparejar la cancha", señaló Brito.

Teniendo en cuenta que el reclamo ante el BCRA podría no prosperar, 7 de los bancos que integran Adeba –entre los que están Comafi, Macro, Patagonia y Supervielle– preparan una plataforma web que permitirá abrir cajas de ahorro, tramitar tarjetas de crédito y constituir plazos fijos.

"Funcionará como un seguro por si no tenemos una respuesta favorable. Por ahora, invertimos u$s 500.000 pero, en caso de ser necesario, haremos un desembolso mayor y tramitaremos la habilitación de esa plataforma como banco", confesó Brito. Si bien la apuesta parece contradictoria al reclamo en curso, el banquero se defendió: "Es el peor escenario pero tenemos que estar preparados. Es una forma de ir construyendo un canal paralelo por si esta situación sigue como hasta ahora".