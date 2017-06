Macro, BBVA Francés e Itaú presentarán mañana ofertas para comprar el Patagonia

Macro, BBVA Francés e Itaú presentarán mañana ofertas vinculantes por el Banco Patagonia, luego de que el Galicia quedó en el camino, al presentar una oferta no vinculante por u$s 1200 millones, mientras los demás interesados se habían elevado a u$s 1350 millones.

El tema es que la valuación bursátil del Patagonia es de u$s 2000 millones, y sería difícil que un funcionario del estatal Banco do Brasil, que es el controlante, acepte una oferta por menos de ese valor, por eventuales contingencias que pueda llegar a tener por vender por debajo del valor, luego de tantos affaires por corrupción que atraviesa en estos momentos Brasil. "Nadie se va a animar a poner el gancho por menos de u$s 2000 millones, que es la valuación, máxime si tenés en cuenta que el presidente es un funcionario de carrera", advierten quienes siguen de cerca el deal.

De todas formas, otros remarcan que sólo el 1% del banco flota en la Bolsa, con lo cual ese valor de u$s 2000 millones no es tan representativo: "Si les dieran a dos consultoras internacionales para valuar la entidad, probablemente les dará que vale u$s 1500 millones, con lo cual ahí tendrían el justificativo para poder vender a ese precio, ya que ninguno de los tres candidatos está dispuesto a pagar u$s 2000 millones por el Patagonia", especulan en las mesas. Otro punto que eleva el precio es que Do Brasil tiene el 59%, y aunque lo compren con descuento respecto a su valor bursátil, al 41% restante deberán ofrecerle comprar al valor Bolsa (la ANSeS tiene 15%).

Ante este escenario, el plan B, que empieza a tomar vuelo, es salir a cotizar el 35% de su capital en Wall Street. El 27 de junio es la fecha clave, porque en base a las ofertas presentadas, deberán decidir si aceptan alguna o salen a la Bolsa.

En rigor, Do Brasil contrató a JPMorgan Chase & Co, que apunta a un proceso dual: mientras trabaja en la estructuración de su colocación en el mercado de capitales en Wall Street, en paralelo tratan de conseguir una oferta para vender el banco. "A Macro la compra del Patagonia le hace mucho sentido: es estratégico para ellos, ya que los pone en un nivel de mercado muy interesante, pues saben gestionar ese tipo de operaciones provinciales. Además, está la ANSeS, que tiene un 15%, y habrá que ver si quiere vender o no", comenta un banquero.

"En este negocio o tenés escala o sos un jugador de nicho. Si te quedás a mitad de camino entre estos dos polos estás frito", resume un conocedor del sistema financiero local.

Macro contrató a Goldman Sachs para que los asesore en el armado de la adquisición. Luego de arduas conversaciones entre los dos Jorges (Brito y Stuart Milne), se estaría decidiendo una recompra de las acciones en poder de Banco Do Brasil. En Patagonia declinaron hacer comentarios.