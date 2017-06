Cicinelli: "Queda mucho camino por recorrer en cuanto a la conciencia aseguradora"

El rubro debe aguantar el último round de lo que fue un año y medio con caída de ingresos. Ante este panorama, BNP Paribas se mantiene firme en Riesgos Patrimoniales, Salud y Vida Saldo Deudor. Su próximo desafío, según su CEO, es ganar share en los nichos tradicionales e innovar los productos para mejorar el servicio al cliente.



- ¿Qué seguros tienen mayores perspectivas para este año y por qué?

Durante 2017 proyectamos seguir creciendo en servicio, oferta y rentabilidad con una estrategia dirigida a profundizar las líneas de Personas y Bienes a través del modelo B2B2C. En nuestro caso, el desafío es tanto potenciar los productos de garantía extendida, protección de bienes móviles, hogar y desempleo, como desarrollar las industrias tradicionales y no tradicionales con nuestros socios. A su vez, apuntamos a una mayor innovación en los canales de comercialización y en las formas de acercamiento con el cliente final. La transición desde los productos y servicios existentes y los canales tradicionales hacia aquellos que el cliente quiere, de la forma y en el tiempo que lo precise, serán nuestro foco.Estimamos que este año nuestra producción será sostenida con respecto a años anteriores, de la mano de la estabilización de la economía. Desde ya, un entorno de mayor previsibilidad y confianza, con políticas a largo plazo, brindaría al mercado asegurador un horizonte con mayor potencial.



- ¿Qué estrategias planea poner en marcha la empresa para ganar más share en el mercado?

En 2017 cumplimos 20 años de presencia ininterrumpida en el país. Nuestra apuesta por la Argentina cuenta con un gen emprendedor: desde nuestros comienzos, hemos sido emprendedores y todavía hoy mantenemos ese espíritu vivo en nuestros colaboradores. Nuestro crecimiento se apoya en la conquista de nuevos socios, en la apertura de nuevos mercados y en la innovación en productos. Es también una energía colectiva que nos impulsa a repensar permanentemente nuestras formas de trabajar. Reconocemos que la industria del seguro está en el umbral de una nueva era caracterizada por el impacto de nuevas reglamentaciones, por el surgimiento de riesgos nuevos, por una tecnología omnipresente, por la creciente digitalización en la relación con el cliente y por cambios en los comportamientos. Por eso, nos replanteamos la experiencia del cliente, para llegar a ser una empresa de servicios ágil.



- ¿Cuáles son los rubros a explotar en las condiciones actuales que presenta la economía?

Detectamos que vamos hacia un modelo en el que las empresas ya no imponen su oferta ni sus condiciones, sino que es el cliente quien, a través de sus necesidades, definirá los productos de seguros y servicios. En nuestra industria hablamos de seguros relacionados a necesidades puntuales de plazos más acotados y cercanos, donde el valor se centra en la prestación y no en la indemnización. El poder estará cada vez más del lado del cliente, que es quien analiza, toma la decisión, exige, juzga, y a la vez, requiere un proceso cada vez más ágil, dinámico, de interacción permanente, autogestionable y transparente. En este sentido, aceleramos nuestra transformación digital y colocamos el dato en el centro de nuestra estrategia de empresa para responder a las exigencias de calidad, rapidez y eficacia de nuestros socios y para ofrecer un mejor servicio a nuestros clientes.El norte de la estrategia incluye una perspectiva que combina research con Analytics, propia de industrias más masivas que desembarcan en el ámbito de los seguros: en primer lugar, detectar una necesidad o una tendencia externa exitosa y medir la potencialidad de ese producto a nivel país. Después, hacer una primera cotización actuarial, testearlo con el cliente para, a partir de su devolución, hacer el diseño del producto para comercializarlo al precio al que el cliente está dispuesto a pagar. La clásica mirada actuarial, en este caso, se ve enriquecida por un tratamiento integral interárea.



- Según los datos del mercado que cerraron en 2016, BNP Paribas es uno de los líderes en Riesgos Patrimoniales, Salud y Vida Saldo Deudor. ¿Qué estrategia vienen llevando a cabo para no perder ese liderazgo?

Para la empresa es clave el vínculo que tenemos con nuestros socios para llegar de manera eficiente y cercana al cliente final. En este sentido trabajamos día a día para seguir creciendo en esta relación y a la vez, flexibilizamos y eficientizamos nuestros procesos para hacerlos más ágiles y dinámicos en función de las necesidades cada vez más cambiantes de los clientes.



- ¿Qué falta hacer desde el Estado para que el mercado asegurador sea más competitivo?

Creemos que todavía hay mucho camino por recorrer en cuanto a la conciencia aseguradora en nuestro país y, en ese sentido, es un rol en el cual el sector público puede hacer grandes aportes. Sin duda los nuevos hábitos de consumo y comportamiento de la sociedad traerán consigo también una nueva conciencia cultural del control de riesgos que el mismo cliente demandará desde su posición particular. Empezar a trabajar con una mirada integral a nivel mercado con distintas organizaciones del sector público y privado, incluida la SSN, permitirá desarrollar más sinergia en la industria, agilizar procesos para cubrir las necesidades cambiantes de los clientes, incentivar la prevención y trabajar en políticas que ayuden a que la sociedad tenga más conciencia aseguradora.