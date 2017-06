La baja de costos en puertos y vías navegables que impulsan al comercio exterior

Al cumplirse un año y medio de gestión, resulta interesante realizar un balance de gestión de la subsecretaría de Puertos y Vías Navegables de la Nación que conduce Jorge Metz, bajo la órbita del Ministerio de Transporte encabezado por Guillermo Dietrich. Un punteo de las principales medidas sirve para reflejar esta realidad.

1-La primera gran medida adoptada casi al inicio de la gestión fue la derogación de la disposición 1108, que rápidamente permitió incrementar los flujos de carga, restableció los circuitos logísticos y bajó los costos operativos desde puertos como Concepcion del Uruguay, Rosario, Villa Constitución, y Corrientes. Se aguarda una pronta reactivación de las terminales de Barranqueras, Formosa y Posadas.

2- Desde la Comisión Administradora del Río de la Pata (Carp), se constató la calamitosa situación recibida en el Canal Martín García. Fue rescindido el acuerdo con el contratista, y se efectuó el llamado a licitación de recuperación y mantenimiento a 32 pies. En la actualidad las obras se están ejecutando con muy buenos resultados y precios convenientes, inferiores a los u$s 2,5 por metro cúbico dragado.

3- A partir del Comité Intergubernamental de la Hidrovía y su Comisión del Acuerdo se restablecieron las relaciones con los cuatro países socios y vecinos. Fue creado el marco para renegociar, discutir y solucionar diversos problemas. Así se logró restablecer la eslora de convoyes a 290 metros aguas abajo del km 240 del Paraná inferior. Este solo acto reduce el costo para el puerto argentino de Ibicuy y la Terminal Guazú o del uruguayo de Nueva Palmira en u$s 1 por tonelada.

Luego de 22 años, se acordó que la sede del Comité sea Buenos Aires y se estableció un presupuesto para su funcionamiento. También la Argentina cumplirá una deuda pendiente e incorporará reglamentos de la hidrovía a través de un decreto presidencial. Asimismo se solucionaron múltiples diferendos tendientes a destrabar el comercio multilateral por modo fluvial a través del diálogo y la coordinación.

4- En el río Paraguay se logró un provechoso acuerdo para que Paraguay se hiciera cargo de batimetría y dragado del tramo compartido. Se dragaron cerca de 300.000 m3, sin costos para la Argentina. Este logro, obtenido para el año 2106 acaba de ser conseguido nuevamente en 2017 para el dragado de unos 200.000 m3, con un valor cercano a los u$s 3 millones que afrontará el país hermano.

Mejora

5-Como el valor de las mercaderías que produce el país, mayoritariamente son de bajo valor agregado, se impulsó una mejora de la ecuación económica mediante la reducción de costos y gastos portuarios. Se obtuvo una baja en el costo de remolcadores en un 20% promedio para todo el país en los servicios a todos sus clientes, con zonas que ofrecieron rebajas mayores de hasta 30% y operación las 24 horas como en el puerto de Quequén. Reducción de la tasa ingreso al puerto de Bahía Blanca del 5%. Baja en el valor de la estiba en San Lorenzo/puerto San Martín /Timbues del 25% y hasta el 35% en fertilizantes, graneles y harinas, a partir del esfuerzo y compromiso de la Cooperativa de Trabajos Portuarios Ltda. Puerto General San Martín que preside Herme Juárez. Otra rebaja importante se produjo en el precio del practicaje de entre el 5% y el 9 % promedio en al menos la mitad de las zonas, con algunas rebajas puntuales de hasta el 40 %.

El rebalanceo de tarifas de Termap implicó una reducción de la tasa a buques mayores a 70.000 dwt en un 80 %. Esto permite a las empresas petroleras chartear buques mayores a menor costo porque se aumenta la oferta de 16 unidades en el mundo disponibles de esa capacidad (Panamax menores a 70 mil dwt) a más de 180. Se generan así ahorros por más de u$s 3 millones anuales.

Para el amarre en los puertos de la hidrovía, se consiguieron rebajas de hasta el 50%.

6- En las licitaciones de remolcadores para los gaseros, los cambios en las condiciones de competitividad y el ingreso de nuevos actores, produjo significativas rebajas en los precios

La última de ellas, para la custodia del regacificador en Bahía Blanca, la empresa Voy ofreció u$s 8.400 por día contra más de u$s 17.000 originales. Al reducirse a cuatro el total de unidades operativas en el momento de mayor demanda, se redujeron los precios en un 36% en dólares, con un ahorro total cercano a los u$s 12,5 millones.

7- En Camessa, la reducción en número de tripulantes artificialmente incrementado en años anteriores, se tradujo en ahorros de $ 400.000 anuales por unidad. En total son cerca de $ 5 millones anuales que abonaba la empresa estatal. También se coordinó con el resto de los operadores petroleros para la utilización de las embarcaciones charteadas por Camessa en los tiempos muertos de operación, compartiendo costos y evitando chárter de buques extranjeros.

8- Este año y medio fue el de la vuelta del estado nacional a la inversión en obras de infraestructura en puertos. La mayoría de las terminales públicas en la última década confundieron su gestión entre trabajo y empleo incorporando a sus planillas de personal aumentos de dotación que impidieron en algunos casos su sustentabilidad.

Se decidió reinversión y ampliación de puertos en el litoral fluvial y marítimo como Comodoro Rivadavia, Storni, Piedrabuena, Ushuaia e Itá Ibaté, algunos en final de obras, en ejecución o puesta en marcha. Misiones propone una oferta de concesión para sus puertos al sector privado y abre los sobres la semana próxima.

9- Se realizaron acciones combinadas con el ministerio de Trabajo que redujeron la conflictividad en el ámbito marítimo, fluvial y portuario, con una importe baja en cantidad y duración de los conflictos que afectaron a buques y terminales, con el consiguiente ahorro y eficiencia.

10- Se dragó con fondos propios en los puertos de Mar del Plata, San Pedro, Diamante, Barranqueras, Buenos Aires Dock Sud y acceso a Puerto La plata a partir de transparentes llamados a licitación, precios razonables, y mayor número de oferentes en todos los casos. 11- Para Enarsa, se generó un cambio operativo con los buques gaseros, al permitirse operar en regulación del tráfico cuando su ingreso no es crítico. Se mitigaron así los perjuicios producido por la reserva de canal, con la consiguiente reducción de costos y eficiencia para el resto del tráfico de la hidrovía.

12-En Senasa se llevó a cabo una importante lucha contra su corrupción endémica en el sistema de inspección de buques graneleros. Así se logró desactivar sobrecostos en la Unidad Sanitaria Puerto San Martín al eliminarse en el país la inspección redundante e innecesaria en buques tanques y con harinas proteicas.

13-El trabajo codo a codo con la Prefectura Naval Argentina mejoró prácticas para no obstaculizar la operatividad, pero siempre en cumplimiento de las indelegables funciones de control de la autoridad marítima

14-Un manejo prolijo y transparente de excepciones al cabotaje y autorizaciones en el marco de los acuerdos bilaterales de transporte, como con Brasil, logró mejoras operativas, y reducción de costos por disminución o eliminación de demoras en tramitaciones y autorizaciones.

En conjunto

15- Con la Aduana se efectuó un trabajo conjunto para reducir y eliminar ineficiencias, como por ejemplo en la nacionalización temporaria de dragas para efectuar trabajos. Se bajó así el número de veces que debían salir al exterior para el cumplimiento de normativa, con un sobrecosto de u$s 500.000 por viaje que abonaba el propio cliente.

16- Se realizó un mayor control sobre el concesionario de la vía navegable del Paraná, función que no fue adecuadamente ejercida en los últimos años. El gobierno, en un trabajo conjunto con Hidrovía SA, consiguió el cero novedad en el total de las boyas y balizas que conforman el sistema troncal.

17- A principio de la gestión se subió a dique seco la draga Córdoba. Ya finalizaron sus ajustes y está lista para operar.

18- Se inició el proceso para conformar una sociedad de dragado nacional, con acuerdo gremial, que incluye el bien mueble e inmueble y personal de la Dirección Nacional de Vías Navegables asociada al sector privado con el compromiso en obras de mercado cautivo y de competencia.

19. La decisión estratégica y política de establecer el Consejo Federal Portuario como órgano de integración de las doce provincias con litoral fluvial y marítimo, sirve para la toma de decisiones de desarrollo y de política portuaria. El ente incluye a la Cámara de Puertos Privados Comerciales y al Consejo Portuario Argentino. En el ámbito de este Consejo, las provincias elevan reclamos e inquietudes y Nación puede hacerlas participes de su política, y coordinar acciones conjuntas.

20- Participación e integración al mundo al acompañar al Presidente y al Ministro de Transporte en misiones, conferencias, acuerdos o tratados incluyendo los eventos producidos en Argentina como el de OCDE, CIP OEA, Convenio con Puertos de Florida entre tantos otros.

21- La puesta en marcha de la Comisión Tripartita formada por gobierno, gremios y empresarios identificó debilidades y ofreció decisiones que fueron las bases para la Ley de la Marina Mercante e Industria Naval que obtuvo media sanción del Senado y actualmente se trata en Diputados.