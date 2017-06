La marina mercante nacional merece una defensa honrosa

Es común escuchar entre los actores del sector del transporte marítimo y fluvial, que "la Argentina paga fletes por u$s 5.000 millones por año por no tener una marina mercante de bandera nacional"

Lo correcto a mi juicio es decir que la "Argentina no participa de los fletes que genera su comercio internacional". Por otra parte, ¿esa cifra es correcta?

Podemos ver los fletes que genera nuestro comercio exterior en la balanza de pagos que elabora el Banco Central, de acuerdo a los registros de la Dirección Nacional de Cuentas Internacionales del INDEC. Están reflejados en el rubro fletes, de la balanza de Servicios.

Como el flete es un servicio, cuando son producidos por empresas armadoras residentes en Argentina y pagados por extranjeros, se producen ingresos de divisas, mientras que si son pagados por residentes son considerados como un ahorro de divisas. Por el contrario, cuando son producidos por empresas armadoras no residentes y pagados por residentes se producirá un egreso de divisas. Debemos tener presente que se registran las transacciones económicas entre los residentes y el resto del mundo; no se especifica nacionalidad, simplemente la condición de residente.

Tomando la balanza de pagos de los años 1996 al 2015 en el rubro fletes nunca se llegó a los u$s 5.000 millones en ningún año. En todos esos años el resultado ha sido deficitario, por ejemplo para 2015, se registraron ingresos por u$s 129,9 millones, en tanto los egresos fueron de u$s 1.396,8 millones, el saldo fue de u$s 1.239 millones de déficit. Sí hay un saldo favorable en el rubro bienes adquiridos en puertos argentinos por medios de transporte de u$s 452 millones para el mismo año. Conclusión, parece ser que esos u$s 5.000 millones no son reales.

Cuestión

La otra cuestión es saber si la Argentina paga esos fletes. Históricamente debido a los usos y costumbres la mayoría de las ventas al exterior de nuestro país se realizan en la condición FOB puerto de embarque, lo que implica que el costo del transporte marítimo (flete) y el seguro lo contrata y paga el importador/ comprador. En tanto que para el caso de las importaciones, la condición de entrega clásica es CIF, puerto de destino. Nuestros compradores se hacen cargo del costo, el seguro y el costo del transporte marítimo (flete). Estos costos, generalmente se pagan a extranjeros.

Cuando un vendedor residente en Argentina exporta en condición FOB, el costo del transporte marítimo (flete) lo contrata y paga el comprador. Este puede decidir:

a) contratar a una empresa radicada en el país, lo que resultaría un ingreso de divisas para la Argentina; una vez deducidos los gastos incurridos por ese buque en el extranjero; ejemplo pilotaje, practicaje, remolque, muellaje, peajes por paso de canales, etc.

b) o bien contratar y pagarle a una empresa radicada en el exterior, por lo que al realizarse entre dos no residentes no se registra en nuestra balanza de pagos, salvo aquellos gastos que ese buque extranjero realice en puertos argentinos.

Cuando un comprador residente en Argentina importa en la condición CIF el costo del transporte marítimo (flete) y el seguro lo paga el comprador. Este puede decidir

a) contratar a una empresa no residente en la Argentina, lo que resultará un egreso de divisas;

b) o bien, contratar a una empresa radicada en Argentina, lo que se traducirá en un ahorro de divisas, ya que se le abona a otro residente en el país, deducidos los gastos que ese buque incurre en el puerto o puertos extranjeros. La operación del flete no se registra en la balanza de pagos, sí aquellos gastos efectuados en puertos extranjeros.

La marina mercante puede defenderse honrosamente sin caer en expresiones engañosas, que lo único que hacen es hacerle perder credibilidad.