pÓlizas por el mundo

Estados Unidos: CEO de Allstate pasa al sector público

Hong Kong: Un seguro sin remedio

Reino Unido: Batalla contra el terrorismo

Japón: Cubrir ante acusaciones falsas

Un ex ejecutivo de Allstate, la aseguradora estadounidense especializada en coberturas para autos, fue electo recientemente como presidente de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos.Tom Wilson, quien fue CEO y director de Allstate, asumirá próximamente al puesto de mayor jerarquía de la organización estatal que respresenta a los intereses de más de tres millones de negocios en todo los Estados Unidos. El marco de actividades alcanza desde pequeños negocios familiares, hasta empresas multinacionales. Wilson reemplezará a John Hopkins, quien es actualmente el director y CEO de NuScale Power, una compañía de ingeniería.El nuevo presidente de la Cámara de Comercio está por cumplir los 60 años. Creció profesionalmente en Allstate, hasta que, en el año 2007, tras 12 años de trayectoria en la empresa, se convirtió en su máximo ejecutivo.Estadísticas relevadas por la Federación de Aseguradoras de Hong Kong muestran que los altos costos de los tratamientos médicos llevaron a un alza de las ventas de pólizas de seguros médicos. Entre los 16 principales aseguradoras del rubro, este año, las nuevas coberturas totalizaron 300.000, una cifra histórica.El atentado terrorista de Inglaterra ocurrido durante el recital de la cantante Ariana Grande dejó una huella en la joven estrella: decidió cancelar los 80 días de gira que tenía por delante.Si bien le decisión acabó con el riesgo de un segundo ataque, el patrocinador enfrenta un desembolso de £300,000 para cubrir la cancelación de los recitales que iban a tomar lugar en Bélgica, Polonia, Alemania y Suiza, entre otros países. “Mientras las preocupaciones financieras están siempre por debajo de las humanas, parar una gira de 80 días sobre la marcha es una decisión costosa y conllevo un riesgo colateral. Esto se debe, en parte, a que el seguro que cubre cancelaciones podría no devolver el total de la pérdida de ingresos, como aquellos sujetos a las devoluciones de las entradas, sueldos del personal y el transporte del equipamiento necesarios para una producción tan grande”, precisó un informe de Variety.Según el análisis, la demora podría generarole al patrocinador pérdidas de unos seis dígitos por semana. “Hace falta una pequeña cuota de mala suerte, como por ejemplo que uno de los camiones tenga un accidente, para que el responsable del show tenga problemas. En el caso de un atentado terrorista, la realidad es que no sé que haría en su lugar”, explica Jill Berliner, de Rimon Law, en el informe. Cabe recordar que, descripto como un experto en seguros contra ataques terroristas, Berliner respresentó a la banda Foo Fighters en la lucha legal que tuvo contra la aseguradora Lloyd’s, por un problema idéntico al que tuvo Ariana Grande, en 2015. La banda tuvo que cancelar presentaciones en Europa, daño que Lloyd’s aseguró por completo.Subirse a un tren en Japón puede ser un incordio: en el vagón, los ciudadanos suelen viajar amontonados hasta que no queda una gota de aire. En este situación, las mujeres han sufrido múltiples casos de acoso, que generaron una ola de juicios masivos. Ahora, firmas lanzaron un seguro que cubre a los hombres contra acusaciones injustificadas.