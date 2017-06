Pagan u$s 2,6 millones en una subasta para almorzar con Warren Buffett

Un inversor anónimo pagó u$s 2,68 millones para almorzar con Warren Buffett, el cuarto hombre más rico del mundo. La cifra, sin embargo, quedó lejos del récord de u$s 3,5 millones alcanzado en 2012 y 2016.

La operación se dio en el marco de una subasta con fines benéficos organizada por la ONG Glide, destinada a ayudar a las personas sin hogar de San Francisco. El ganador de cada año puede acudir solo o con un máximo de 7 acompañantes al encuentro con el magnate en el restaurante Smith & Wollensky de Nueva York.

El primer ganador de la subasta solo pagó u$s 25.000, una cifra que se multiplicó por diez apenas 3 años después. Aunque el proceso experimentó vaivenes (en 2006 y 2007 se pagaron sólo u$s 620.100), se consolidó como un éxito y recaudó más de u$s 24 millones desde su inicio.