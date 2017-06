Anuncian hoy el Acuerdo Federal Minero con cambios y provincias ausentes

Después de un año y medio de revisiones, finalmente hoy el presidente Mauricio Macri anunciará en la Casa Rosada la firma del Acuerdo Federal Minero. Hasta último momento se introdujeron cambios para que más gobernadores firmaran. Aún así, hasta ayer al menos tres provincias se negaban a sumarse.

El texto del acuerdo tuvo numerosas idas y vueltas. Después de un año de correcciones, los secretarios de minería de todo el país coincidieron en un texto que al momento de pasar a manos de los gobernadores volvió a cambiar. Los puntos centrales que se conservaron son los relacionados con las regalías que reciben las provincias por los emprendimientos mineros. Se fijaron con un techo de 3% sobre la facturación (cada provincia puede decidir que el porcentaje sea menor pero no mayor). Las empresas mineras pedían que el cobro fuera "progresivo", como sucede en Chile o en Perú. Es decir, que se calculen sobre las utilidades y no sobre la facturación. Pero finalmente ese requerimiento no fue incluido. Lo mismo sucedió con el porcentaje de 1,5% que se fijó como máximo para financiar obras de infraestructura que también se calculará sobre los ingresos brutos.

Un cambio que sí se introdujo está vinculado al 1% que iba a cobrarse en concepto de mejoramiento para las comunidades locales que sería manejado por la Nación y no a las provincias como el resto de los ingresos. Hubo gobernadores que pidieron su eliminación y así se hizo. Sería el caso de Juan Manuel Urtubey, gobernador de Salta, que luego de haber anunciado que no adheriría al acuerdo finalmente firmará ante ese cambio en el texto. "Se requiere mayor discusión sobre el proyecto porque hoy la Argentina necesita sostener reglas de juego claras para alentar inversiones y en este documento existen puntos que atentan contra eso", había explicado Urtubey antes del cambio. Salta es una provincia clave por sus reservas de litio, este año sumó seis proyectos.

La eliminación de ese cargo de 1% fue bienvenido también por el sector privado, como un beneficio ante lo que consideran una carga fiscal alta para proyectos de gran envergadura.

En el país hay siete provincias que tienen algún tipo de prohibición para que desarrollen en su suelo actividades mineras. Aún así, hasta ayer solo tres se negaban a afirmar el acuerdo.

En Chubut, Mario Das Neves, se opuso desde el comienzo de las conversaciones. Allí incluso hay un megaproyecto llamado Navidad de la firma canadiense Pan American Silver frenado. El año pasado la empresa le anunció al propio Macri que invertiría u$s 1000 millones pero aún no pudo comenzar a operar.

El gobernador de La Pampa, Carlos Verna, tampoco adherirá al acuerdo y mientras desde el Ministerio de Energía y Minería lo anotaban hasta ayer como una de las dos bajas, el gobernador de La Rioja, Sergio Casas, dijo que su provincia se suma a las opositoras al Pacto Federal Minero. "No vamos a asistir hasta tanto se pongan de acuerdo en lo que quieren hacer. Hemos decidido no asistir hasta tanto se clarifique la situación de quienes a nivel nacional llaman a firmar un pacto minero y por otro lado hay autoridades que no tienen una posición clara", aseguró.