Problema para Putin: a un año del inicio, el Mundial no interesa a los rusos

El jueves 14 de junio de 2018 a las 18 horas de Moscú (12 de la noche hacia el viernes 15 en Argentina) en el Estadio Olímpico Luzhnikí, con el partido entre el local Rusia y un equipo aún no determinado del Grupo A, dará inicio el próximo Mundial de Fútbol de la FIFA.

Parece increíble, pero falta solamente un año. Nada. A pesar del tiempo transcurrido todavía resuena en la cabeza de todos los argentinos el "Brasil decime que se siente..." mientras se discuten las ocasiones perdidas ante Alemania, una herida que no cerrará nunca (como la derrota ante el mismo rival en Italia 90), excepto una gran actuación en el porvenir.

Dos equipos hay clasificados de forma oficial: el local e Irán, aunque podría sumarse a Brasil teniendo en cuenta los puntos de la Eliminatoria. Cuando estén todos los conjuntos, el sorteo para definir los Grupos se llevará a cabo en el Palacio Estatal del Kremlin en Moscú el día 1 de diciembre de 2017.

Rusia ha aumentado el gasto para la organización de la primera Copa del Mundo en un país de Europa del Este en u$s 326 millones, informaron medios estatales, con lo que el costo total de la celebración del evento superó los u$s 10.000 millones. Y aunque suene mucho, que lo es obviamente, es u$s 5000 millones menos que el costo de Brasil 2014, y considerablemente más económico que los u$s 50.000 millones que se invirtió en organizar los Juegos Olímpicos de Invierno en Sochi (Rusia también).

Por primera vez también en un Mundial, algunas entradas cuestan más de u$s 1000, ya que quienes asistan a la final deberán pagar u$s 1100 por la ubicación más cara, un aumento de un poco más de u$s 100 respecto al partido definitorio en Río de Janeiro. Los tickets más económicos para los extranjeros costarán 16% más que los que pagaron los no brasileños en 2014, con unas entradas más asequibles para los juegos de la fase de grupos disponibles por u$s 105, un aumento del 15%.

Los organizadores esperan un millón de visitantes durante el certamen. La estimación no ha variado desde que se obtuvo en 2010 la organización del acontecimiento. Pero el contexto ha cambiado y podrían jugar en contra de estas previsiones la amenaza terrorista, las complicadas relaciones entre el Kremlin y las potencias occidentales sobre el fondo de la crisis en Ucrania y la guerra en Siria.

Otro tema caliente es la violencia de los "barras" rusos, después de que hace un año sus enfrentamientos con los "hooligans" marcaran el duelo entre ambas selecciones en la Euro 2016 de Francia. En este sentido Vladimir Putin ha aprobado varias leyes para endurecer las medidas de seguridad. Finalmente está el poco entusiasmo local, tanto por el Mundial como por la inminente Copa de las Confederaciones (ver recuadro). A mediados de abril únicamente 200.000 entradas de las 700.000 puestas a la venta habían sido adquiridas y el viceprimer ministro Vitali Mutko reconoció que algunos estadios podían "sonar" vacíos.