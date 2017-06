Bienes Personales: AFIP ahora dice que quien blanqueó sólo declara si llega al mínimo

Finalmente, los contribuyentes que blanquearon bienes pero que no llegan al piso de Bienes Personales ni están inscriptos en ese régimen no deberán hacer la declaración jurada.

El tema había sembrado dudas y un debate entre los contadores. En ese estado de situación, una fuente de la AFIP aseguró ayer que los que blanqueron tenían que hacer la declaración de Bienes Personales llegaran o no al mínimo y más allá de que estuvieran o no inscriptos en el impuesto.

Sin embargo, y, según pudo saber El Cronista, tras horas de debate dentro del organismo, la AFIP publicó esta tarde una aclaración en la que “quienes sinceraron” bienes en el blanqueo deberán presentar la DDJJ de Bienes Personales sólo si “el conjunto de sus bienes gravados por dicho impuesto superen el mínimo no imponible de $ 800.000 vigente para el periodo fiscal 2016, o sea determinen impuesto, o bien se encuentren inscriptos en el Impuesto sobre los Bienes Personales, aunque el conjunto de sus bienes gravados por dicho impuesto no superen el mínimo no imponible de $ 800.000”.

“Lo anterior implica que quienes sinceraron activos y al 31 de diciembre de 2016 no poseían activos gravados por un monto superior a $ 800.000 y no se encuentren inscriptos en el impuesto, no se encuentran obligados a presentar la DDJJ determinativa”, agrega la aclaración de la AFIP.

“En este caso –concluye-, deberán evaluar si les corresponde presentar la DDJJ informativa para empleados en relación de dependencia cuyos ingresos brutos percibidos durante el año 2016 hubieran sido iguales o superiores a $ 500.000”.