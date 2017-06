Massa acordó con Schiaretti en Córdoba y evalúa apoyar a Lousteau

Precios, inflación y jubilados son tres de los ejes de campaña de Sergio Massa que buscará representar con las caras que elige para sus listas de candidatos en Capital y Buenos Aires. Apuesta fuerte a economistas propios y posibles aliados al punto que mañana martes, en mesa chica, el Frente Renovador porteño definirá entre tres opciones: apoyar la candidatura por ECO de Martín Lousteau; sumar al economista Matías Tombolini para competir en una PASO con el ex embajador en Washington o presentar una lista propia liderada por Tombolini y con Mirta Tundis, especialista en temas jubilatorios, como número dos.

En cualquier de los tres escenarios, con Marco Lavagna como jefe de campaña, la figura de Roberto Lavagna será sobresaliente en el distrito después de descartar la idea de que sea candidato. Capital es un agujero negro para Massa que no termina de hacer pie. De todos modos, con aval del GEN y dudas de la UCR, todavía es posible un acuerdo con Lousteau, acuerdo que empezó a gestarse cuando ambos se reunieron en Washington. El acercamiento se potenció el viernes, después del homenaje al ex embajador en Tucumán, donde hizo campaña con el gobernador peronista Juan Manzur y su antecesor José Alperovich, agradecidos ambos por su rol en el ingreso de limones a Estados Unidos.

Massa necesita construir en territorio porteño y recuperarse del retroceso en Buenos Aires. Parado como hace dos años en lo que llamó la ancha avenida del medio, insiste en que "una cosa es la temperatura y otra la sensación térmica" y hace caso omiso a las encuestas que advierten una polarización entre macrismo y kirchnerismo. Eso sí, admite que en La Matanza y en Lomas de Zamora, por ejemplo, Cristina Fernández de Kirchner tiene una intención de votos de más de 40 puntos.

Massa apuesta, fuerte, a la economía. Analiza estudios que muestran una relación directa entre los problemas económicos y la creciente inseguridad.

En ese marco el diputado jura que no decidió aún si será o no candidato a senador (o eventualmente a diputado) o si Malena Galmarini liderará la lista de diputados nacionales. El escenario de todos modos se despeja: Margarita Stolbizer prácticamente ya es candidata a senadora (en el primer lugar o en el segundo como compañera de Massa) y Felipe Solá, Daniel Arroyo y Jorge ‘Huevo’ Ceballos a diputados nacionales. Ceballos va por Libres del Sur, fuerza que el FR y el GEN terminaron de sumar a ‘1 País’ con un acto el sábado en Argentinos Juniors.

En principio, ‘1 País’ será sólo una alianza porteña y bonaerense, ya que en el resto del país Massa negocia acuerdos distintos con una sola premisa: "Ni Macri, ni La Cámpora".

El mapa distrito por distrito, ya se dibuja así:

- Córdoba: Massa tiene un compromiso con José Manuel de la Sota que lo empujó a acompañar a Unión por Córdoba y acordar con el gobernador Juan Schiaretti. La lista de diputados nacionales será liderada por el vicegobernador Martín Llaryora. El segundo lugar es para Alejandra Vigo, esposa del gobernador justicialista y secretaria de Equidad y Fomento del Empleo en la provincia . "Estamos a muerte con Martín", se entusiasma Massa en privado.

- Santa Fe: En acuerdo con el GEN, Massa tendrá lista de diputados nacionales propia y sumará a un grupo de radicales que se alejó de Cambiemos. La lista de diputados nacionales será liderada por el concejal justicialista rosarino Diego Giuliano quien será secundado por Laura Venesia, peronista de Central e hija del ex gobernador Gualberto Venesia.

- Entre Ríos: Massa acordó con Gustavo Bordet y avanzan en una alianza aunque ayer lo sorprendió la noticia de que el GEN entrerriano competirá con una lista de diputados nacionales dentro de Cambiemos.

- Mendoza: Apoyó a Alfredo Cornejo en 2015 y define este lunes el futuro electoral del Frente Renovador. Podría llevar solo una lista de candidatos a diputados nacionales y apoyar a la lista de diputados provinciales de Cambia Mendoza. Sin embargo evalúa una oferta del PJ para integrar la lista de diputados nacionales y de legisladores provinciales. La tercera opción es replicar ‘1 País’ con el GEN y Libres del Sur.

- Jujuy: aquí Massa tuvo que romper su bigamia política y dejar al gobernador Gerardo Morales que integra Cambiemos. No habrá fuerte pelea, pero sí tendrá su lista propia.

- San Juan: Los renovadores formaron el frente Somos San Juan con el bloquismo y el GEN. El bloquismo pondría al primer diputado nacional y el Frente Renovador a Mauricio Ibarra, ex intendente de Rawson, como candidato a senador

En la mayoría de las provincias, el massismo se alía con sectores distintos: en Santa Cruz Massa duda sobre la conveniencia de ir o no con el ex gobernador Daniel Peralta. En Tierra del Fuego enfrenta a Cambiemos y a la gobernadora Rosana Bertone; en Río Negro se debate entre el gobernador Alberto Weretilneck o avanzar en un acuerdo con el intendente de General Roca, Martín Soria (PJ). En Chubut y en La Pampa no duda: va con los gobernadores Mario Das Neves y Carlos Verna aunque pide no usar el sello del PJ.