Google, Apple y Microsoft lideran el ránking global de marcas más prestigiosas

Firmas en actividades que no existían hace 50 años y algunas que no alcanzan a los 30 desplazaron a empresas centenarias en el ránking global BrandZ de las 100 marcas más prestigiosas, elaborado por la agencia de publicidad Kantar Millward Brown y el grupo de servicios de comunicaciones WWP.

La edición 2017 del ránking estuvo encabezada por Google, seguido por Apple, Microsoft, Amazon y Facebook. Las tres primeras mantuvieron sus mismas posiciones que en 2016, mientras que Amazon pasó del puesto siete al cuatro, y Facebook se mantuvo quinta.

Estas cinco marcas concentran el 25% del valor total del ránking. Con respecto a 2016, Google creció 7% en su valorización, hasta alcanzar los u$s 245.000 millones (casi la mitad del PBI Argentino). Apple incrementó su valor de marca un 3%, alcanzando u$s 234.000 millones, y Microsoft se valorizó un 18%, llegando a los u$s 143.000 millones. Cabe aclarar que Facebook fue la que más se valorizó, un 27%, totalizando unos u$s 129.000 millones.

El top 10 se completa con AT&T (Telecomunicaciones), VISA (medios de pago) Tencent (software), IBM y McDonald‘s, siendo esta última y VISA las únicas del top 10 que no son estrictamente tecnológicas.

Las marcas de tecnología representan más de la mitad del ránking cuando hace 10 años equivalían a un tercio. Se trata de la categoría con mayor crecimiento en el último año (16%), frente al 4% en promedio de las marcas no tecnológicas.

En cuanto al origen de las marcas, las estadounidenses dominan el ránking con más de 54 firmas en el Top 100, y representando el 71% del valor total. Sin embargo, vienen pisando fuerte las marcas chinas, como Tencent (dueña de la plataforma WeChat, que compite con Whatsapp de Facebook), el portal de e-commerce Alibaba (puesto 14), China Mobile (Telecomunicaciones, puesto 17), o el banco ICBC (puesto 28).

En 2017 hubo siete nuevas marcas en el top 100: la compañía de cable e Internet Xfinity, Youtube (de Google), Hewlett Packard Enterprise (surgida tras la división de HP), Salesforce (software de gestión), Netflix (contenidos on demand), Snapchat (red social) y Sprint (Telecomunicaciones).

Este año, "el total del valor de las marcas del Top 100 aumentó 8% para llegar a u$s 3,64 billones, comparado con el crecimiento de 3% que tuvo en 2016", señala el informe de BrandZ. En tanto, el número de marcas que valen más de u$s 100.000 millones aumentó de seis a nueve. El valor total del ránking subió 152% desde la primera medición del BrandZ en 2006, y la composición cambió hacia marcas innovadoras, al servicio del consumidor y con un alto poder de construcción de imagen. El Top 10 del ránking de 2017 vale casi lo mismo que el Top 100 de 2006 (u$s 1,42 billones versus $1,44 billones respectivamente) y creció un 249% en valor, comparado con el 152% del total del Top 100.

A nivel regional, el "Latin American Top 50 BrandZ" 2017 destaca a marcas de cerveza (la brasileña Skol y la mexicana Corona) en los dos primeros puestos, seguidas por Telcel (Telecomunicaciones, México), la cadena de retail chilena Falabella y el multimedios mexicano Televisa en los primeros cinco lugares.

Ninguna marca argentina alcanza este top 10 regional. La petrolera nacional YPF es la primera en aparecer en el puesto 23, seguida por banco Macro (que ingresó al top 50 este año) y cerveza Quilmes.