El comercio irregular ascendió a $ 5900 millones en mayo

La venta ilegal en ferias informales conocidas como saladitas y manteros alcanzó en mayo en todo el país los $ 5958 millones, lo que implica un aumento de 7,2% en relación a agosto de 2016, según un relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

Según el sondeo realizado en 465 ciudades argentinas, se detectaron en mayo 662 saladitas en 110 localidades, 6 más que en la anterior medición de agosto.

En cambio, el informe indicó que la cantidad de vendedores informales (manteros y en saladitas) cayó en ese lapso 2,3%.

De acuerdo con el relevamiento, la ciudad de Buenos Aires, el partido de Lomas de Zamora, San Salvador de Jujuy, y las localidades bonaerenses de La Matanza, La Plata y Florencio Varela fueron en mayo los lugares con mayor cantidad de vendedores ilegales. Asimismo, las ciudades de Buenos Aires, Córdoba, Santa Teresita, San Salvador de Jujuy, y los partidos de Moreno y La Matanza en el Gran Buenos Aires lideraron el ranking de lugares con mayor cantidad de saladitas

La CAME destacó que se observó "un movimiento particular" dado que "por el incremento de los alquileres de las tiendas en ferias y los mayores controles en la vía pública, en las ciudades que tienen esos formatos de venta, muchos puesteros se desplazaron a lugares donde había menos presencia de comercio antirreglamentario. Además, algunas saladitas se formalizaron", remarcó el reporte de la CAME

El informe precisó que la cantidad de puestos en saladitas creció en nueve meses 1%, alcanzando los 62.312 vendedores.

El sondeo arrojó que la cantidad de manteros en la vía pública en las ciudades con saladitas descendió en nueve meses 35,1%. "De 20.920 vendedores en agosto de 2016 se pasó a 13.576 en mayo 2017, es decir, 7.344 menos. El 22% de esa baja ocurrió en la Ciudad de Buenos Aires (especialmente en Once y en la avenida Avellaneda)", señaló. En cambio, precisó que el número de manteros en las localidades sin saladitas "creció de 6.150 en agosto 2016 a 10.840 en mayo pasado".

El estudio detalló que los 63.312 puestos en saladitas vendieron en mayo $ 4.262 millones en el mes, lo que implica un alza de 12,8% comparado con agosto último.

Por su parte, los 24.416 manteros realizaron en mayo transacciones por $ 1.656 millones de pesos en mayo.