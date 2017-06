La pelea CFK-Randazzo y el incierto destino de $ 3,5 millones del PJ

Son tres millones y medio las razones para que en 48 horas el PJ bonaerense no se declare prescindente en las próximas legislativas. Con una convertibilidad de cada razón igual a $ 1, es el dinero aproximado que el partido recibirá para destinar a la campaña.

La hipótesis, jugada inédita en la vida partidaria desde el regreso a la democracia que se podría volver realidad pasado mañana en el cierre de la inscripción de las alianzas electorales, fue elaborada por el kirchnerismo que anotaría un frente independiente para evitar habilitarle una PASO a Florencio Randazzo que, para redoblar la apuesta, lanzó el viernes su lista "Cumplir".

No sólo hay dinero en juego. Estos aproximadamente $3,5 millones, que no incluye el monto repartido por el Gobierno para la confección de las boletas, fueron calculados por la Dirección Nacional Electoral a pedido de fuentes partidarias, preocupadas por el peligroso ardid ideado en el Instituto Patria, sobre una fórmula matemática que suma como variable la cantidad de votos obtenidos por el espacio en la anterior elección.

También, proporcionalmente a su última performance en las urnas, se reparten los segundos de publicidad en radio y televisión, aún no estimados. Si el PJ bonaerense, en manos del matancero Fernando Espinoza que no pide a gritos la unidad, no participase de los comicios, nadie los podría utilizar.

En teoría; ya que en la práctica, están temiendo en el kirchnerismo frente a advertencias de avezados dirigentes históricos, con los avales necesarios, Randazzo igual podría terminar siendo el candidato peronista por acefalía, al presentarse a la Justicia electoral en La Plata, controlada por el recién asumido (gracias a las gestiones de la Casa Rosada) Juan Manuel Culotta.