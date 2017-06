Natura negocia la compra de la británica The Body Shop y ofrece u$s 1120 millones

En un camino de expansión global de sus negocios, la compañía brasileña Natura ofreció 1000 millones de euros (unos u$s 1120 millones) por la empresa de cosméticos británica The Body Shop, propiedad de la francesa L’Oréal, con la que se inició una negociación exclusiva.

La propuesta de Natura fue presentada el viernes pasado ante el Consejo de Administración de L’Oréal y ahora su resolución depende de la opinión del Consejo de Trabajo y de la aprobación de las autoridades correspondientes, especialmente en Brasil y en los Estados Unidos. Según informó Natura en un comunicado, el cierre de la transacción deberá concretarse en 2017.

Este año, L’Oréal ya había advertido que estaba revisando su estrategia para The Body Shop, que compró en 2006 por unos 652 millones de libras (hoy unos u$s 1031 millones), y contaba con una amplia gama de ofertantes, entre ellos fondos de inversión y varios grupos asiáticos.

"Natura y The Body Shop siempre caminaron juntas. La complementariedad de la presencia internacional, el uso de la biodiversidad, la ética en la gestión, la relación justa con las comunidades nativas y el uso intensivo de la innovación son dimensiones de la nueva etapa que se inicia", afirmó Guilherme Leal, copresidente del Consejo de Gobierno Administración de Natura.

The Body Shop fue creada en 1976 por Anita Roddick, y su éxito estuvo basado en el uso de ingredientes naturales en sus productos y la adhesión a causas sociales y ambientales, como por ejemplo no realizar pruebas de productos en animales. Sin embargo, debió enfrentar una creciente competencia de nuevas firmas que ofrecen cosméticos similares. Hoy la empresa británica tiene presencia en 66 países –varios en Latinoamérica– y más de 3000 puntos de venta. El año pasado cerró con una facturación de 920,8 millones de euros (unos u$s 1031 millones).

Con esta operación, el Grupo Natura pasará a tener tres marcas: la propia Natura, Aesop y The Body Shop. "Es un movimiento que fortalece la consistencia de nuestra estrategia de internacionalización y de diversificación de marcas y canales", expresó João Paulo Ferreira, presidente de Natura.

Sobre la posibilidad de que la marca The Body Shop llegue al mercado argentino, desde la compañía advirtieron que no pueden hablar de planes de negocios antes del cierre de la operación. "Hasta entonces, mantendremos contacto cercano con The Body Shop para profundizar los planes de fortalecimiento que ya son desarrollados por el management de la empresa. Estamos confiados en el potencial de las tres marcas en conjunto. Los negocios son complementarios y vamos a trabajar para optimizar al máximo las sinergias. Vamos a buscar las mejores alternativas para generar valor para el negocio", destacaron.

Natura fue fundada en 1969 en San Pablo, Brasil, por Luiz Seabra, que todavía es su principal accionista. Se convirtió en la mayor empresa de cosméticos de origen brasileño a través de un modelo de venta directa. La integración de The Body Shop con Natura llevaría al grupo a una facturación consolidada de más de u$s 3500 millones (11.500 millones de reales), 17.000 colaboradores, 3200 locales y un portfolio de más de 2000 productos, además de una fuerza de ventas de 1,8 millones de consultoras.

Hasta ahora, el mercado más importante para Natura fuera de Brasil es la Argentina, que viene liderando el crecimiento de sus operaciones internacionales: en los últimos tres años, su participación en la facturación neta global pasó de un 19% a un 32,6%. Más del 50% de lo que se vende en el mercado argentino se produce localmente y cuentan con 160.000 revendedoras (15% más que el año anterior). Además, este año sumaron la venta online.

Una de las diferencias con el mercado europeo, es que allí la venta directa tiene una penetración menor al 1%, mientras que en la Argentina ronda entre 20% y 30%, según las categorías. Es mayor en productos de perfumería y menor en cabello.