Palma Cane: "Hay un divorcio entre los mercados y la economía real"

En un mercado mundial accionario que no cede posiciones pese a los grandes conflictos geopolíticos y con las acciones locales en máximos históricos, la incertidumbre es elevada y el riesgo correctivo es importante. El Cronista tuvo la oportunidad de conversar con Santiago Palma Cané, socio de la consultora Fimades y analista de mercados internacionales.

–¿Cómo ven a la argentina hoy?

–Sin dudas el gobierno ha avanzado exitosamente con una serie de medidas para lograr el reordenamiento de la economía. Han mejorado los niveles de confianza. De hecho, la reacción positiva de los mercados refleja esto último. Pero sin dudas el gobierno sigue lidiando con una pesada herencia en temas como la inflación, el déficit fiscal y la alta carga impositiva. El bajo nivel de actividad económica y los elevados niveles de pobreza no dan margen, a mi entender, para fuertes ajustes. Pero se deben profundizar algunas medidas si se apunta es a que el país se encamine a un sendero de crecimiento de calidad sustentado fundamentalmente en la inversión y la inserción internacional.

–¿Qué es lo que más te preocupa de la economía local?

–Se observa un divorcio entre los mercados financieros y la economía real que no avanzan al mismo ritmo. Me preocupa que el estimador mensual de actividad económica no despegue y que la producción industrial lleve meses sin crecer, la confianza de los consumidores sigue baja y con la proyección de los últimos datos de ventas en supermercados se estima una caída del 4% en el primer semestre respecto al 2016. La inflación, a pesar del buen dato de mayo, sigue alta (24% en los últimos 12 meses). Hasta el momento los mercados vienen validando las medidas que se tomaron, aunque a futuro el desempeño de los mismos va a depender mucho de mejoras sustanciales en la economía desde los niveles actuales.

–¿Ves caras a las acciones locales hoy en día?

–El Merval acumula una suba mayor al 25% este año. Y subió un 45% en el 2016. Es una referencia que se debe tener en cuenta, pero que no define por sí sola el futuro. Más allá de esto creemos que las acciones argentinas tienen buen potencial de largo plazo. Es importante destacar que las compañías de distintos sectores que componen el Merval han presentado buenos balances en el primer trimestre. Las empresas van recuperando su rentabilidad. Y en un escenario económico todavía más favorable consideramos que tienen mucho para crecer.

–¿Y los bonos? ¿No ven valuaciones de los bonos un tanto ajustadas?

–Los bonos argentinos en dólares siguen siendo una buena alternativa de inversión. Nos inclinamos por bonos corporativos de primer nivel y por los bonos soberanos (ambos en moneda dura) que se encuentran en la parte media de la curva con vencimientos entre 2022 al 2027. Son interesantes para un inversor que apunta a tener en cartera papeles que otorguen altos rendimientos en dólares. Si bien se han comprimido mucho los spreads, aun vemos que las tasas locales en términos internacionales siguen siendo atractivas, si se las compara con los bonos de otros países de la región, y más aun con los de países desarrollados que tienen tasas muy bajas. Adicionalmente, para inversores locales, el beneficio impositivo hace que el atractivo de estos bonos sea mucho mayor. Nuestra recomendación para diversificar en bonos corporativos es invertir en títulos de distintas empresas, sectores y vencimientos.

–¿Qué opinan sobre el tipo de cambio?

–La enorme brecha en la evolución de la inflación y el tipo de cambio muestra el atraso. En el mundo y en los principales países con los que comerciamos tamaña divergencia no existe. Por lo tanto, la pérdida de competitividad vía tipo de cambio es fenomenal para muchos sectores. Si se aspira a tener una economía competitiva e insertada en el mundo, el dólar debe tener un valor superior al actual.

–¿Qué factores a nivel internacional ves que afecten en los precios de los activos locales?

–Seguimos muy de cerca la economía de Brasil y que la misma despegue es muy importante para Argentina ya que se trata del principal destino de nuestras exportaciones. En la medida en que Brasil mejore también para nosotros. El escenario de corto plazo de Brasil es muy incierto. El tibio impulso que experimentó la economía en los últimos meses quedó en suspenso. Pero a pesar de la situación política, cabe destacar que Brasil presentó una mejora del PBI del 1% en el primer trimestre (luego 2 años de recesión), la inflación está por debajo del target del 4,5% definido por la autoridad monetaria, el real está estable y el nivel de reservas internacionales es alto. Bajo este escenario el Banco Central está bajando la tasa, lo que debería ayudar a la economía y paralelamente se están encarando reformas estructurales en el plano fiscal, laboral y previsional.

–¿Ven a la suba de tasas de la Fed como un riesgo para los bonos argentinos?

–La suba de tasas de la Fed y también la suba de las tasas de largo plazo en EE.UU. pueden afectar la valuación de los bonos argentinos. Pero paralelamente todavía el spread con los bonos del tesoro (riesgo país) se encuentra en 400 puntos básicos, muy por encima por ejemplo del riesgo de los bonos de Brasil y de otros países de la región. Si consideramos que esa brecha se reducirá en el futuro si la economía argentina se pone en mejor forma, entonces los precios de los bonos podrían subir en paralelo con las tasas en EE.UU. Hasta el momento la Fed ha sido muy cauta.

-Sorprendió más la Fed cuando decidía no elevar la tasa...

–Exacto. Mirando hacia adelante, nos genera más incertidumbre lo que pueda pasar con las tasas de largo plazo. La de 10 años del Tesoro de EE.UU. está muy por debajo del nivel de equilibrio de largo plazo. Actualmente la diferencia entre inflación esperada y esa tasa es muy baja. Analizando series históricas de más de 40 años encontramos que esta última se ubicó –en promedio– un 2,5% por encima de la inflación core de EE.UU. Si los precios y los salarios siguen subiendo al ritmo actual vemos difícil que las tasas se logren mantener en estos niveles por mucho tiempo más. Una corrección brusca de las tasas de largo plazo representa uno de los principales riesgos de los próximos meses.

–¿Dónde ven oportunidades fuera de Argentina?

–Uno de los mercados que hace tiempo consideramos interesante para invertir es el de la India, séptima economía del mundo y una de las que más crece en términos de PBI –por encima de China– estimándose que este año el producto aumentará por encima del 7%. Las perspectivas para la economía india son muy auspiciosas. Existen múltiples fondos de acciones y ETF que generaron muy buenos retornos para los inversores en los últimos años y que ofrecen una atractiva exposición a compañías locales.

Otro de los mercados en el que vemos potencial es el que agrupa a las compañías involucradas en el negocio del agua a nivel global. La urbanización, la industrialización y el aumento de los estándares de vida de millones de habitantes del planeta aumenta la presión sobre la escasez. Si tal como estima la ONU la población mundial podría llegar a los 8000 millones en 2025, la demanda de agua para consumo personal y para la producción de alimentos va a crecer de manera exponencial.Existen diversos fondos especializados que invierten en compañías que participan en los distintos eslabones de la cadena de valor del negocio del agua.