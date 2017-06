Straschnoy: "Las multinacionales importan notebooks obsoletas"

La quita del arancel a la importación de computadoras pegó de lleno al sector nacional. Ante el ingreso de productos asiáticos sin arancel, con los cuales no pueden competir, la mayoría de las empresas reconvirtió su negocio, dejando de fabricar para importar productos, lo que generó más de 700 despidos sólo en Buenos Aires.

La argentina Exo es una de las pocas excepciones. Continúa fabricando computadoras y servidores en su planta de Parque Patricios, gracias a diversificar su oferta hacia nuevos productos tecnológicos y eso le permitió, según su gerente general, Alejandro Straschnoy, mantener su plantilla de personal, sin despidos.

En diálogo con El Cronista, Straschnoy criticó la desprotección hacia la industria nacional encarada por el Gobierno del presidente Mauricio Macri y destacó que la mayoría de las notebooks de marcas multinacionales que ingresan al país lo hacen con configuraciones obsoletas.

–¿Cómo está el sector, tras la eliminación del arancel a la importación?

–Es una situación compleja; hay una desprotección a la industria nacional, que afecta a la estructura de empleados de las empresas. Muchas desvincularon gran parte de personal y empezaron a importar directamente. También hay muchas pyme que armaban PC afectadas, además de las redes de servicio técnico autorizado, porque las multinacionales los achican. Las multinacionales pagaban 35%, las nacionales, 16%, ahora todas 0%. No hay ventaja para las nacionales. Se conversó con el Gobierno para llegar a un punto intermedio, sin éxito. Las multinacionales empezaron a traer diferentes equipos, pero con configuraciones relativamente obsoletas. La gente compra por la marca, no tiene en cuenta que dentro de un modelo de procesador hay diferentes generaciones; quizás el procesador es bueno, pero traen de generaciones antiguas, que son más baratas; eso hace que los equipos no sean caros pero tampoco los mejores. Y los precios de las multinacionales no son comparables a los de EE.UU. o incluso Chile, por los costos e impuestos internos.

–¿Fabrican aún computadoras o, como la mayoría, empezaron a importarlas?

–Fabricamos los mismos productos que antes del fin del arancel: servidores, notebooks, netbooks, AllInOne, tablets, 2en1, desktop y MiniPC. Hace cuatro años invertimos en una planta robotizada y automatizada en Parque Patricios para fabricar componentes de electrónica, como mothers y memorias. La adaptamos a otros componentes.

–¿Cómo hacen para competir con equipos chinos?

–No desvinculamos a ningún empleado, mantenemos la misma plantilla de 400 personas pese a la baja de aranceles, estamos haciendo un sacrificio importante. Incluso contratamos gente, estamos reconvirtiendo la empresa sin dejar de hacer lo que hacíamos; pero adicionamos nuevas actividades productivas. Una de las más importantes es el manejo de energías renovables, con paneles solares; también Internet de las Cosas (IOT), sensores para el campo o para estacionar; centros de diagnóstico médico móviles; terminales de autogestión; aulas digitales para el mercado educativo y ahora fabricamos smartphones EXO 4G, sobre todo para adultos mayores, y smartwatches (Exo Fitband). Empezamos en 2016 con los nuevos proyectos, algunos antes, sobre todo a partir de la incertidumbre ante el fin del arancel.

–¿Cuál es la estrategia para competir?

–Estamos en diferentes segmentos, tratando de hacer foco en equipos más económicos en notebooks y tablets, como la notebook EXO Cloud, un modelo chato de gama media, de $ 5000, con poco disco rígido, lo que abarata el costo, para usarlo con uno externo o con datos en la nube. Seguimos vendiendo bien. Puede que la demanda haya crecido, pero el ticket promedio se redujo, por el menor poder adquisitivo; se buscan equipos más baratos y el consumidor que quiere uno caro viaja a comprarlo.

–¿Les resultaría más barato importar?

–Puede que sea más barato, porque el costo laboral es más alto que en China, pero queremos mantener al personal, es también una cuestión social. Muchos empleados que fabricaban computadoras fueron reubicados en nuevos negocios. Por ahora fabricamos la misma cantidad de computadoras, pero enfocados en media y baja gama. Más adelante veremos si mantenemos ese nivel.

–¿Cómo están los precios?

–De a poco fueron bajando. La rentabilidad fue afectada pero tratamos ahora de hacer un negocio de volumen para compensarla. Estábamos más centrados en hardware, ahora más en tecnología.

–¿Cómo ve la economía?

–Baja la inflación, lo cual espero se traduzca en mayores líneas de crédito para el consumo, para que la gente pueda comprar en varias cuotas y en lo posible sin interés. Sobre las inversiones, el Gobierno dijo que no estaban viniendo por la baja rentabilidad que tendrían; eso se podría solucionar en parte con una reducción de costos fiscales y de cargas sociales. Como positivo, veo las obras de infraestructura que están haciendo.

–¿Qué opinión tiene del Gobierno?

–En algunos puntos estoy de acuerdo. en otros no, sobre todo rechazo la desprotección a la industria nacional.