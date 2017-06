El mundo de los negocios

Socio

BDO Argentina sumó un socio estratégico en el área de recursos humanos. Se trata de la firma de headhunting y servicios de RRHH Suárez Battán & Asociados, quienes brindarán los servicios relacionados con búsquedas ejecutivas y mandos medios senior, inventario de talentos y evaluación de potencial, gestión del cambio y consultoría organizacional, entre otros temas del área de Capital Humano de las empresas.Paco Rabanne Parfums, sorprende con sus fragancias no convencionales. Esta vez junto al universo de la victoria presenta Invictus & Olympéa Intense. En tanto, Jean Paul Gaultier se inspira en los superhéroes más famosos y presenta Classique Wonder Woman y Le Mâle Eaux Fraiches Superman.La infección urinaria es una de las patologías más frecuentes y hay nuevas formas de tratarla, con antibióticos más específicos. Uno de ellos es la Fosfomicina Trometamol que se convirtió en la primera elección para el tratamiento empírico de las cistitis e infecciones no complicadas en mujeres. Con la ingesta de un sobre, conteniendo un polvo granulado que se disuelve en agua, mantiene niveles urinarios activos frente a la escherichia coli, bacteria responsable de más del 85% de las cistitis no complicadas de la mujer, durante 72 horas. Se encuentra disponible en todo el mundo y ha sido aprobada por FDA (Estados Unidos) y CE (Europa). Más en www.infeccion-urinaria.com.ar.Cabaña Las Lilas tiene beneficios especiales para todos los que decidan festejar el Día del Padre en la parrilla de Puerto Madero. El 18 de junio, los padres que acompañen sus almuerzos o cenas con los vinos destacados de la bodega del mes, recibirán de regalo una botella de vino “Salentein Reserve Merlot” para disfrutar en sus hogares. Además, participarán del sorteo de una máquina de café y un Aeroccino Nespresso, además de in almuerzo o cena para 2 personas en el restaurant. Reservas al 4313-1336.En el Día Mundial de la Seguridad Vial, Omega Car Rental entregará el Premio a la Conducción Responsable 2017 a Pablo Roda, por ser el conductor que estuvo por más tiempo al volante de sus vehículos sin registrar incidentes viales y por haber demostrado un apego absoluto a las leyes de tránsito, cuidando su vida y la de los demás. Este hecho, forma parte de un amplio programa de seguridad vial que le está permitiendo a la empresa cumplir mil días sin accidentes de tránsito. Más en www.omegacarrental.com.Isenbeck fue elegida como una de las mejores cerveza del mundo en el Monde Selection de Bélgica. La calidad de elaboración de cada uno de sus ingredientes fue lo que llevó a los jueces a entregarle el Oro 2016. “Es una distinción que nos da mucha satisfacción, ya que brinda al consumidor la seguridad que el producto que eligen fue degustado y premiado por su indiscutible calidad, por eso podemos seguir afirmando que es una cerveza 100% malta, una cerveza posta”, dijo Fernanda Delgado, Jefa de marca.Mondelez International anunció el lanzamiento de Mini Cerealitas, una nueva variedad de galletas dulces sabor leche y avena en una presentación de 42 gramos. Están hechas con cuatro cereales integrales y son fuente de Vitaminas E, D y calcio. Además, son libres de colesterol y grasas trans y no presentan colorantes ni conservantes.Con la misión de unificar esfuerzos para proveer ladrillos en todo el país, brindar calidad constructiva y desarrollar la innovación del producto, seis empresas fabricantes de ladrillos cerámicos se reúnen dentro del Grupo Unicer desde 1995. Se trata de las firmas Later-Cer (Pilar), Cerámica Quilmes, Palmar (Córdoba), Cunmalleu (Rio Negro), Cerámica Fanelli (La Plata) y Cerámica Rosario. De esta forma, aseguran su presencia a nivel federal, abasteciendo al 60% del mercado. El grupo lanzó su ciclo de capacitación a futuros profesionales en escuelas técnicas y universidades con el eje principal en la sustentabilidad del sistema constructivo. Las actividades que se proponen son clases presenciales en el aula o visitas a fábrica. Más información en eventos@empatiacomunicacion.com.arSullair Argentina puso en marcha una nueva central termoeléctrica que incorporará una potencia de 90 megawatts al Sistema Argentino de Interconexión. La planta ubicada en la localidad jujeña de Caimancito está equipada con cinco motores de combustión de alta eficiencia, fabricados por la empresa finlandesa Wärtsilä, uno de los mayores proveedores de soluciones de generación del planeta.IRSA Propiedades Comerciales celebra el Día Mundial del Medioambiente con actividades gratuitas en sus shoppings. Este fin de semana, Dot Baires Shopping y Alto Avellaneda organizarán una “Eco Trivia” en un espacio que estará preparado como un estudio de televisión, con un presentador que hará preguntas al público sobre el cuidado del planeta. Al participar de las actividades los clientes podrán llevarse una bolsa de tela estampada para poder usar y reutilizar.