Jurisprudencia tributaria y previsional

Impuesto a las ganancias a la jubilación y su reajuste. Concepto de beneficio jubilatorio. Integridad de las prestaciones de seguridad social. Resguardo de las condiciones de vida digna de personas vulnerables. Inconstitucionalidad de la ley tributaria.

- "Calderale Leonardo Gualberto c/ANSeS s/reajustes varios", Cámara Federal de la Seguridad Social, Sala II, sentencia del 16 de mayo de 2017.

La Sala II de la Cámara Federal de la Seguridad Social interviene en este caso en donde el actor jubilado y la ANSeS apelan la sentencia del juzgado de primera instancia.

El actor cuestiona la movilidad aplicada, la liquidación del impuesto a las ganancias sobre el haber mensual y su retroactivo y la imposición de costas. Señala que las pautas de movilidad de la ley 26.417 (BO: 16/10/08) no son correctas de modo que plantea la inconstitucionalidad de la Resolución 6/2009 de la Secretaría de la Seguridad Social y también de la ley del impuesto a las ganancias (1) en base a que toda ganancia exige de alguna acción o actividad, lo cual no sucede con la jubilación que es una prestación que constituye uno de los principales beneficios de la seguridad social destinada a cubrir el riesgo de ancianidad o subsistencia. Pide, por ello, se lo exima del impuesto por su haber mensual y su retroactivo, con costas a la contraria.

Para la ANSeS demandada, corresponde se revise la actualización de la Prestación Compensatoria, la Prestación Básica Universal, el sistema de movilidad y la situación de los topes (arts. 9 inciso 3, Ley 24.463 de Solidaridad Previsional y 26, ley 24.241)

La Sala actuante señala que, para determinar el haber inicial y la actualización de las remuneraciones, cabe tener en cuenta que el actor obtuvo el beneficio el 6 de diciembre de 2010 como trabajador en relación de dependencia, es decir, con fecha posterior a la entrada en vigencia de la ley 26.417 y, por tanto, rige el criterio jurisprudencial fijado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en "Eliff Alberto c/ANSeS s/reajustes varios" (Fallos 332:1914*) según el cual las remuneraciones a ponderar para recalcular el haber inicial deben actualizarse con el índice de los Salarios Básicos de la Industria y Construcción, personal no calificado (Res. 63/94 y 918/94), hasta la entrada en vigencia de la ley 26.417, fecha a partir de la cual se aplica el mecanismo de actualización previsto en la ley 24.241 (art. 2 y 32). Sobre la movilidad, el Tribunal confirma el fallo apelado que rechaza el criterio sentado por dicha Corte en la causa "Badaro Adolfo Valentín"* (2) en base a la fecha en que obtuvo su jubilación.

Acerca del cómputo de años de servicios con aportes anteriores al 15 de julio de 1994 para calcular la Prestación compensatoria (art. 24, ley 24.241) invocada por el actor, la Cámara observa que la documentación agregada al expediente prueba los 23 años, 4 meses y dos días de servicios con aportes, con lo cual no excede el límite impuesto por la norma y resulta abstracto expedirse en ese punto.

En cuanto a los topes, la Sala interpreta que el fallo se ajusta a derecho al no computar una suma de años que lo supere y merezca ser cuestionado. Sobre los otros aspectos apelados por la ANSeS, se remite a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en "Tudor Enrique José c/Anses" (sentencia del 19 de agosto de 2004) y en "Actis Caporale Loredeano Luis Adolfo" (sentencia del 19 de agosto de 1999) y, así, procede su inconstitucionalidad en tanto que de la liquidación ordenada en el fallo surja una diferencia que supere el 15% entre el haber percibido y el haber reajustado.

Respecto de la actualización de la Prestación Básica Universal (PBU), la Sala aplica la postura adoptada por el más Alto Tribunal de la Nación en "Quiroga Alberto c/Anses s/reajustes varios" (Fallos 337:1277*) y en la citada causa "Elliff" que considera que el indicador salarial en esta materia no tiene como finalidad compensar el deterioro inflacionario sino mantener una razonable proporción entre los ingresos activos y pasivos que se vería afectada si en el cálculo del haber jubilatorio no se reflejaran las variaciones producidas en las remuneraciones. Esta prestación sustituye el ingreso que tenía el interesado a causa de su trabajo de modo que el nivel de vida asegurado por la jubilación debe guardar una relación justa y razonable con el que le proporcionaba al trabajador y a su núcleo familiar las remuneraciones que percibía y que definían la cuantía de sus aportes, privilegiando la necesaria proporcionalidad entre los haberes de pasividad y de actividad. Por ello, el fallo debe ser revocado en esta cuestión y verificar si, al momento de practicar la liquidación de la sentencia, la insuficiente actualización de la PBU disminuye, de modo confiscatorio, el total del haber inicial del actor respecto de la situación de los trabajadores activos en cuyo caso el juez deberá escoger el mecanismo adecuado para repararla.

Para el dr. Herrero, el planteo de inconstitucionalidad del impuesto a las ganancias sobre la jubilación tiene que analizarse desde la perspectiva de las reglas de la experiencia cuando el haber de un jubilado al promover un juicio por reajuste de haberes no supera el mínimo no imponible previsto por la autoridad de aplicación de la ley del gravamen. También desde la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en cuanto a que los jueces deben tener en cuenta las circunstancias existentes al momento de resolver aunque sean sobrevivientes a la demanda (Fallos: 330:4030; 339:891*, entre otros) y a que el objeto de la demanda exista ya que, de no ser así, la intervención de la Corte no procede porque desaparecieron los requisitos pertinentes (Fallos: 330:5064*).

Por ello, la Cámara Federal dicta una medida para mejor proveer, con carácter de preferente despacho por la edad avanzada y el estado de salud del actor, dirigida a que un perito contador adscripto a esa Cámara practique una liquidación ilustrativa para establecer si el actor estaría alcanzado por la ley del impuesto,. El resultado del dictamen pericial fue que en el período fiscal 2011, la ganancia sujeta a impuesto fue de $ 1.539,59 y el impuesto de $ 138,56; para el 2012, la ganancia sujeta a impuesto fue de $ 28.295,89 y el impuesto de $ 3.876,22 y para el 2016, la ganancia sujeta a impuesto fue de $ 62.294,65 y el impuesto de $ 11.719,55. Este dictamen, notificado a ambas partes, no fue impugnado y quedó consentido.

La Sala II recuerda que la fuente del derecho positivo es la Constitución Nacional cuyo art. 14 bis prevé que el Estado otorgará los beneficios de la seguridad social con carácter de integrales e irrenunciables. Así, los jueces de la seguridad social deben velar por esos derechos, fulminando toda norma o acto del Estado o de los particulares que en forma actual o inminente los lesione, restrinja, altere o amenace con arbitrariedad e ilegalidad manifiesta (art. 43, Constitución Nacional). Coherente con ese mandato, la Corte Suprema de Justicia dijo, desde sus orígenes, que las jubilaciones y pensiones no constituyen una gracia o favor concedido por el Estado sino que son la consecuencia de la remuneración que sus titulares percibían como contraprestación laboral y por la cual aportaron de modo que, una vez acordados, son derechos incorporados al patrimonio que ninguna ley posterior podría abrogarlos más allá de lo razonable (3). El dr. Fayt, en su recordada disidencia en el fallo "Chocobar", sostuvo que la jubilación es un derecho adquirido y rechazó cualquier disposición que la modifique sustancialmente pero, en forma paralela, admitió la validez de aquellas normas que introduzcan para el futuro quitas en los haberes por razones de interés general siempre que no fueran confiscatorias o arbitrariamente desproporcionadas (Fallos: 158:127; 258:14, 303:1155*, entre otros). El carácter integral que garantiza la Constitución Nacional también está previsto en el art.. 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, receptado en "Sanchez María del Carmen c/ANSeS s/reajustes varios" (4).

Para este Tribunal, la protección de los derechos de la seguridad social está a cargo del Fuero de la Seguridad Social que debe garantizar que se cubran los riesgos de subsistencia y ancianidad, momentos en la vida en los que la ayuda se hace más necesaria pues sus titulares, al concluir su vida laboral, supeditan su sustento -en principio- a la efectiva percepción de las prestaciones que le corresponden por mandato constitucional (CSJN, "Rolón Zappa, Víctor Francisco s/queja", sentencia del 25 de agosto de 1988).

En este caso, el haber previsional del actor podría verse disminuido por varios topes, descuentos y, en especial, por el impuesto a las ganancias que afectaría los mencionados principios de proporcionalidad y sustitutividad que resguardan la integridad del beneficio. Es más, resultaría contradictorio reconocer que estos beneficios están protegidos por principios constitucionales y a su vez tipificarlos como una renta, enriquecimiento, rendimiento o ganancia gravada por el propio Estado que es el máximo responsable de velar por tales principios y, en consecuencia, es irrazonable y carece de lógica jurídica equiparar las prestaciones de la seguridad social con rentas, rendimientos o similares obtenidas como derivación de alguna actividad con fines de lucro de carácter empresarial o mercantil (art. 2, ley 20.628). En síntesis, las jubilaciones o pensiones no constituyen una gracia o un favor concedido por el Estado sino que se derivan de la remuneración percibida como contraprestación laboral y con referencia a la cual efectuaron sus aportes (y el impuesto a las ganancias) y como débito de la comunidad por dichos servicios (Fallos 293:26 y 294:83*, entre otros). En este caso, la norma impugnada no individualiza con precisión el hecho imponible sobre el cual los contribuyentes jubilados deberían tributar con lo cual se violaría el principio de legalidad en materia tributaria que exige que se establezca claramente el hecho imponible, los sujetos obligados, la base imponible, etc. A ello se suma que ningún miembro del sector pasivo presta servicios u obtiene ganancias por una actividad realizada por él de modo personal.

La Sala II advierte que las falencias apuntadas se agravan frente a las normas de orden público que tutelan la integridad de las prestaciones de la seguridad social que procuran resguardar las condiciones de vida digna de las personas vulnerables que las perciben y, en especial, cuando es el hombre el eje y centro de todo el sistema jurídico (CSJN, "Campodónico de Beviacqua Ana Carina c/Ministerio de Salud y Acción Social. Secretaría de Programas de Salud y Banco de Droga Neoplásicas", sentencia del 24 de octubre de 2000).

En fecha reciente, en autos "Cuesta Jorge Antonio c/AFIP s/acción de inconstitucionalidad", la Cámara Federal de Paraná destacó que el beneficio jubilatorio no es ganancia en los términos de la ley tributaria sino un débito social que se cumple reintegrando aportes efectuados al sistema previsional y que agravio la aplicación del impuesto sobre esos aportes por afectar la naturaleza integral del beneficio y el derecho de propiedad como consecuencia de una doble imposición y el carácter confiscatorio de la reducción. En síntesis, resulta contrario a los principios constitucionales de integralidad del haber previsional su reducción por vías impositivas toda vez que al haberse abonado ese impuesto en actividad existe una evidente doble imposición. Así, corresponde declarar la inconstitucionalidad del impuesto a las ganancias sobre las jubilaciones si, una vez aplicada la pauta del haber de acuerdo a la sentencia, superase el mínimo no imponible que lo obligaría a pagar el gravamen.

En consonancia con lo expuesto, la Sala II también declara "exentas" del tributo las diferencias de haberes no prescriptas en base a la jurisprudencia dictada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en "Negri Fernando Horacio c/EN -AFIP s/DGI" (sentencia del 15 de julio de 2014) y en "De Lorenzo Amalia B" (sentencia del 17 de junio de 2009) (5). Además, recuerda el precedente "Villanustre Raúl Félix" en donde la Corte Suprema señaló que "Las diferencias a abonarse a favor del interesado no podrán exceder en ningún caso los porcentajes establecidos por las leyes de fondo" * (sentencia del 17 de diciembre de 1991).

La Sala revoca parcialmente el fallo apelado; difiere el tratamiento de la inconstitucionalidad de los topes del haber máximo y de la prestación compensatoria para el momento de ejecución de la sentencia; también difiere a la etapa de liquidación la determinación del PBU; declara la inconstitucionalidad de la ley del impuesto a las ganancias con respecto a la jubilación (art. 79 inciso c de la ley 20.628 y art. 115, ley 24.241) si al momento de liquidar el haber, supera el mínimo no imponible y debe tributar el impuesto a las ganancias (ley 27.346 -B.O.: 27/12/16) y declara exentas del gravamen a las sumas retroactivas reconocidas a favor del actor jubilado. Por último, confirma la sentencia en cuanto al resto de planteos e impone las costas por su orden ante la Cámara.

