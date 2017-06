Victoria Donda se suma al espacio de Massa y Stolbizer

El frente Un País formalizó la incorporación a esa alianza de la agrupación Libres del Sur, con un acto en un estadio de la ciudad de Buenos Aires, que fue cerrado por el referente del Frente Renovador Sergio Massa, quien llamó a evitar caer en la "trampa" de que la opción electoral sea el "ajuste o la corrupción".

"No tenemos que caer en la trampa de que esto es ajuste o corrupción", manifestó Massa, en referencia al gobierno nacional y al kirchnerismo, al cerrar el acto que se llevó a cabo en el estadio Malvinas Argentinas del Club Argentinos Juniors, en el barrio porteño de La Paternal.

Con un recinto colmado de militantes, el frente Un País formalizó la incorporación de Libres del Sur, cuyos principales dirigentes son la diputada nacional Victoria Donda, Jorge Ceballos y Humberto Tumini. En el escenario también se encontraba la diputada Margarita Stolbizer, del GEN, quien pronuncio un discurso lo mismo que Donda y Ceballos.

El acto fue cerrado con las palabras de Massa, quien aún no anunció si se presentará como candidato en las legislativas de este año. "No tenemos ni hoteles, ni cuentas en Panamá, ni causas en la Justicia de qué avergonzarnos", afirmó Massa, en otra referencia a su posición alternativa en la llamada grieta entre el oficialismo y sus antecesores kirchneristas.

Por eso, pidió el voto para "frenar la vuelta al pasado y el ajuste del futuro" y destacó que "los que robaron, no solo tienen que ir presos, sino también devolver todo lo que se llevaron".

Massa rechazó que la "opción" electoral sea "entre corruptos y ajustadores", sino que "hay una alternativa en marcha" que es Un País, dijo. El gobierno de Mauricio Macri, destacó, "sigue gobernando para pocos, sin entender que la Argentina necesita de las pymes" porque "72 de cada 100 empleos en la Argentina son de las pequeñas y medianas empresas", advirtió.

"Si el gobierno no entiende que el mercado interno fortalece la economía, se lo vamos a hacer entender con nuestros equipos y con los votos en las urnas para que este modelo económico no siga", manifestó.

Además, señaló que "un país se construye con educación pública gratuita y de calidad". Además, le advirtió al gobierno que "la plata de la Anses es de los jubilados, no para el negociado de las acciones" y destacó que "no es con ajuste de salarios" que se va a reactivar la economía.

"Si tenemos a nuestros jubilados ganando poco, si no tenemos trabajo y si la inflación se come los ingresos, la economía argentina no arranca", afirmó. Además de los referentes de Libres del Sur y del GEN, en el escenarios estuvieron presentes, entre otros, los diputados massistas Felipe Solá y Facundo Moyano.